Свитолина вернулась на корт после травмы и сыграла с Андреем Шевченко

Свитолина вернулась на корт и сыграла с Шевченко — фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина снова может тренироваться на корте. Одесситка залечила травму и готовится к началу сезона.
Находясь в Киеве, Свитолина сыграла с Андреем Шевченко. Совместное фото Элина опубликовала в Instagram.
Свитолина готовится к Австралии
Свитолина после операции восстанавливалась в Киеве под присмотром украинских специалистов.
На текущей неделе Элине позволили тренироваться на корте.
Свое первое фото на корте Свитолина опубликовала с киевских кортов вместе с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко. Легенды украинского спорта хорошо знакомы благодаря работе в благотворительном фонде UNITED24.
"Объединенные страстью к спорту", — подписала фото Свитолина.
Украинская теннисистка на текущий момент не верит, что восстановится к началу сезона. Она рассчитывает вернуться на Открытом чемпионате Австралии.
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