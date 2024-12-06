Свитолина вернулась на корт после травмы и сыграла с Андреем Шевченко

Андрей Шевченко и Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина снова может тренироваться на корте. Одесситка залечила травму и готовится к началу сезона.

Находясь в Киеве, Свитолина сыграла с Андреем Шевченко. Совместное фото Элина опубликовала в Instagram.

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Элина Свитолина и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина готовится к Австралии

Свитолина после операции восстанавливалась в Киеве под присмотром украинских специалистов.

На текущей неделе Элине позволили тренироваться на корте.

Свое первое фото на корте Свитолина опубликовала с киевских кортов вместе с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко. Легенды украинского спорта хорошо знакомы благодаря работе в благотворительном фонде UNITED24.

"Объединенные страстью к спорту", — подписала фото Свитолина.

Украинская теннисистка на текущий момент не верит, что восстановится к началу сезона. Она рассчитывает вернуться на Открытом чемпионате Австралии.

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