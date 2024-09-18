Элина Свитолина назвала дату возвращения на корт после операции

Жан Беленюк, Элина Свитолина и Леся Никитюк. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Украинская спортсменка Элина Свитолина решилась на кардинальный шаг ради возобновления карьеры в будущем. Теннисистка перенесла операцию.

Свитолина на своей странице в Instagram показала фотографии из больничной палаты.

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Элина Свитолина была вынуждена досрочно завершить нынешний теннисный сезон. Причиной стала травма 30-летней спортсменки, которая беспокоит ее уже больше года. Украинка не смогла продолжать выходить на корт из-за болей, которые мешали ей играть и тренироваться.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Свитолину уже прооперировали

Спортсменка перенесла плановое хирургическое вмешательство на ноге. Она находится в больнице в компании своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Элина Свитолина в больнице. Фото: instagram.com/elisvitolina/

На фотографиях заметно, что нога Элины Свитолиной перебинтована, однако первая ракетка Украины с улыбкой смотрит в кадр. Она заявила, что операция прошла успешно.

"Радуюсь возможности сосредоточиться на своем восстановлении и возвращении даже сильнее, чем я была до этого. Я настроена сделать все, чтобы вернуться на корт и соревноваться на самом высоком уровне", — написала Свитолина.

Украинская теннисистка собирается вернуться в профессиональный спорт в 2025 году.

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