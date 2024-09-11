Элина Свитолина после US Open завершила досрочно сезон

Свитолина досрочно завершила сезон — украинка уже не могла продолжать играть
После Открытого чемпионата США болельщики больше не увидят Элину Свитолину на корте. Украинка досрочно завершила сезон.
Об этом Свитолина сообщила в интервью Управлению спорта во Львове во время открытия теннисных кортов.
Свитолина снова не доиграла сезон
Украинская теннисистка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, объявила о досрочном завершении сезона после US Open из-за травмы.
Она отметила, что сезон был неплохим, однако из-за травм его пришлось закончить раньше. Тем не менее, завершить год в топ-30 она считает хорошим результатом, учитывая, что большую часть сезона была травмирована.
"Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.
Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах после Олимпиады, поскольку была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше", — сказала Элина.
Отметим, что в прошлом сезоне Свитолина также досрочно его завершила из-за травмы.
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