Элина Свитолина после US Open завершила досрочно сезон

Элина Свитолина. Фото: скриншот

После Открытого чемпионата США болельщики больше не увидят Элину Свитолину на корте. Украинка досрочно завершила сезон.

Об этом Свитолина сообщила в интервью Управлению спорта во Львове во время открытия теннисных кортов.

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Украинская теннисистка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, объявила о досрочном завершении сезона после US Open из-за травмы.

Она отметила, что сезон был неплохим, однако из-за травм его пришлось закончить раньше. Тем не менее, завершить год в топ-30 она считает хорошим результатом, учитывая, что большую часть сезона была травмирована.

"Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось.

Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах после Олимпиады, поскольку была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше", — сказала Элина.

Отметим, что в прошлом сезоне Свитолина также досрочно его завершила из-за травмы.

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