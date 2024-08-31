Свитолина и Костюк выбыли в третьем круге US Open после поражений фавориткам

Свитолина и Костюк проиграли на US Open — видео
На Открытом чемпионате США прошли матчи третьего круга у женщин. На этой стадии участвовали украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.
Первая и вторая ракетки сборной Украины проиграли фавориткам, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Кори Гауфф — 6:3, 3:6, 3:6
Свитолина встретилась с действующей чемпионкой US Open и перед матчем была в роли аутсайдера.
Для девушек это был третий матч и ранее между ними был счет 1-1.
Первый сет выиграла Свитолина, но следующие два Гауфф уверенно забрала.
Матч длился чуть более двух часов, за которые Свитолина подала два эйса, сделала семь двойных ошибок и реализовала два из семи брейк-пойнтов.
Гауфф подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.
Марта Костюк — Эмма Наварро — 4:6, 6:4, 3:6
Девушки встречались три недели назад и Наварро выиграла. На US Open Костюк не смогла взять реванш, но не стала для соперницы легкой прогулкой.
Матч длился 1 час 55 минут, в течение которых Костюк подала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из шести эйсов.
У Наварро не было эйсов, она сделала три двойные ошибки и использовала пять из 11 брейков.
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