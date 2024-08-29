Элина Свитолина победила Ангелину Калинину и вышла в третий круг US Open

Свитолина не оставила шансов Калининой во втором круге US Open — видео
На Открытом чемпионате США по теннису проходят матчи второго круга. На этой стадии встретились украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Победителем противостояния стала Свитолина, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Ангелина Калинина — 6:1, 6:2
Украинские теннисистки не впервые играют друг с другом. Будучи еще юными, они сыграли на турнире в Донецке в 2013-м году и тогда выиграла Свитолина в двух сетах. Следующий их матч состоялся почти через 11 лет. В 2024-м году в Дубае Элина снова не отдала Ангелине ни одного сета.
Матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Свитолина подала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок, и использовала четыре из девяти брейк-пойнтов.
Калинина подала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала свои два брейка.
Свитолина в третьем круге US Open встретится с хозяйкой кортов и третьей ракеткой мира Кори Гауфф. В текущем году украинка встречалась с молодой американкой на турнире в Окленде и проиграла в трех сетах. В предстоящем матче Гауфф будет большим фаворитом.
Также соперницу из США в третьем круге получила Марта Костюк. Украинка сыграет с 13-й ракеткой мира Эммой Наварро. Как и Свитолина, Костюк будет большим андердогом в предстоящем матче.
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