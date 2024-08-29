Элина Свитолина победила Ангелину Калинину и вышла в третий круг US Open

Элина Свитолина на US Open. Фото: j48tennis.net

На Открытом чемпионате США по теннису проходят матчи второго круга. На этой стадии встретились украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Победителем противостояния стала Свитолина, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Элина Свитолина — Ангелина Калинина — 6:1, 6:2

Украинские теннисистки не впервые играют друг с другом. Будучи еще юными, они сыграли на турнире в Донецке в 2013-м году и тогда выиграла Свитолина в двух сетах. Следующий их матч состоялся почти через 11 лет. В 2024-м году в Дубае Элина снова не отдала Ангелине ни одного сета.

Матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Свитолина подала восемь эйсов, допустила пять двойных ошибок, и использовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Калинина подала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала свои два брейка.

Свитолина в третьем круге US Open встретится с хозяйкой кортов и третьей ракеткой мира Кори Гауфф. В текущем году украинка встречалась с молодой американкой на турнире в Окленде и проиграла в трех сетах. В предстоящем матче Гауфф будет большим фаворитом.

Также соперницу из США в третьем круге получила Марта Костюк. Украинка сыграет с 13-й ракеткой мира Эммой Наварро. Как и Свитолина, Костюк будет большим андердогом в предстоящем матче.

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец.

Николаю предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

Роналду и Зидан будут снова работать в одном клубе — что известно.

Милевский раскритиковал Шовковского из-за замен в матче "Динамо" с "РБ Зальцбург".

Лунин принял решение о том, где будет играть — это не "Реал".