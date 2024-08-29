Еліна Світоліна перемогла Ангеліну Калініну і вийшла в третє коло US Open

Еліна Світоліна на US Open. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу відбуваються матчі другого кола. На цій стадії зустрілися українки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

Переможцем протистояння стала Світоліна, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українські тенісистки не вперше грають одна з одною. Бувши ще юними, вони зіграли на турнірі в Донецьку у 2013-му році і тоді виграла Світоліна у двох сетах. Наступний їхній матч відбувся майже за 11 років. 2024-го року в Дубаї Еліна знову не віддала Ангелині жодного сету.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин, протягом яких Світоліна подала вісім ейсів, припустилася п'яти подвійних помилок, і використала чотири з дев'яти брейк-пойнтів.

Калініна подала один ейс, припустилася шести подвійних помилок і не реалізувала свої два брейки.

Світоліна у третьому колі US Open зустрінеться з господаркою кортів та третьою ракеткою світу Корі Гауфф. Цього року українка зустрічалася з молодою американкою на турнірі в Окленді та програла у трьох сетах. У майбутньому матчі Гауфф буде великим фаворитом.

Також суперницю з США у третьому колі отримала Марта Костюк. Українка зіграє з 13 ракеткою світу Еммою Наварро. Як і Світоліна, Костюк буде великим андердогом у майбутньому матчі.

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