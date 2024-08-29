Марта Костюк вийшла в третє коло US Open, перемігши Гаррієт Дарт

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу стартували матчі другого кола. На цій стадії зіграла перша ракетка України Марта Костюк.

Суперницею українки була британка Гаррієт Дарт, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше дівчата двічі зустрічалися та рахунок був 1-1. На харді в Дубаї перемогла Костюк, а в Істборні на траві була сильніша британка.

Новий матч тривав 1 годину 36 хвилин, протягом яких Костюк подала п'ять ейсів, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала три з шести брейк-пойнтів.

Дарт ейсів не подавала, припустилася десяти подвійних помилок і використала три з шести брейків.

У третьому колі US Open Костюк зіграє з переможницею матчу між 12-ю ракеткою у світі американкою Еммою Наварро із США та нідерландкою Аранчею Рус.

Також у другому колі US Open зіграють між собою українки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

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