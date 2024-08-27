Катерина Байндль програла у першому колі Відкритого чемпіонату США

Катерина Байндль. Фото: j48tennis.net

На Відкритому чемпіонаті США проходять матчі першого кола у жінок. Останньою з українок на цій стадії виступила Катерина Байндль.

Українка зустрілася з 65-ю ракеткою світу Елізабеттою Коччаретто з Італії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Байндль не щастить на останніх п'ятьох турнірах Великого шолома, де вона брала участь. Починаючи з Відкритого чемпіонату Австралії у 2023 році українка програвала у першому колі.

З Кочаретто серія Катерини продовжилась. До того ж вона взяла лише три гейми.

За трохи більше години в матчі Байндль припустилася чотирьох подвійних помилок, реалізувала один брейк-пойнт і припустилася п'яти подвійних помилок.

З українок перше коло подолали Марта Костюк, Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Програли свої матчі Байндль, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.

На US Open з українок залишились тільки Світоліна, Калініна та Костюк — проте є важливий нюанс.

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