Катерина Байндль проиграла в первом круге Открытого чемпионата США

Украинка Байндль проиграла в стартовом круге US Open
На Открытом чемпионате США проходят матчи первого круга у женщин. Последней из украинок на этой стадии выступила Катерина Байндль.
Украинка встретилась с 65-й ракеткой мира Элизабеттой Коччаретто из Италии, сообщил портал Новини.LIVE.
Катерина Байндль —Элизабетта Коччаретто – 3:6, 0:6
Байндль не везет на последних пяти турнирах Большого шлема, где она участвовала. Начиная с Открытого чемпионата Австралии в 2023 году украинка проигрывала в первом круге.
С Кочаретто серия Катерины продлилась. К тому же она взяла всего три гейма.
За чуть более часа в матче Байндль допустила четыре двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт и допустила пять двойных ошибок.
Из украинок первый круг преодолели Марта Костюк, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Проиграли свои матчи Байндль, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.
На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.
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