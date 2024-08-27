Катерина Байндль проиграла в первом круге Открытого чемпионата США

Катерина Байндль. Фото: j48tennis.net

На Открытом чемпионате США проходят матчи первого круга у женщин. Последней из украинок на этой стадии выступила Катерина Байндль.

Украинка встретилась с 65-й ракеткой мира Элизабеттой Коччаретто из Италии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Байндль не везет на последних пяти турнирах Большого шлема, где она участвовала. Начиная с Открытого чемпионата Австралии в 2023 году украинка проигрывала в первом круге.

С Кочаретто серия Катерины продлилась. К тому же она взяла всего три гейма.

За чуть более часа в матче Байндль допустила четыре двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт и допустила пять двойных ошибок.

Из украинок первый круг преодолели Марта Костюк, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Проиграли свои матчи Байндль, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.

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