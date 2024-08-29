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Костюк уверенно вышла в третий круг US Open

29 августа 2024 01:18
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Марта Костюк вышла в третий круг US Open, победив Гарриет Дарт
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Открытом чемпионате США по теннису стартовали матчи второго круга. На этой стадии сыграла первая ракетка Украины Марта Костюк.

Соперницей украинки была британка Гарриет Дарт, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее девушки дважды встречались и счет был 1-1. На харде в Дубае победила Костюк, а в Истборне на траве была сильнее британка.

Новый матч длился 1 час 36 минут, в течение которых Костюк подала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и  реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Дарт эйсов не подавала, допустила десять двойных ошибок и использовала три из шести брейков.

В третьем круге US Open Костюк сыграет с победительницей матча между 12-й ракеткой в мире американкой Эммой Наварро из США и нидерландкой Аранчей Рус.

Также во втором круге US Open сыграют между собой украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

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Теннис Марта Костюк украинские теннисисты US Open

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