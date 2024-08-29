Марта Костюк вышла в третий круг US Open, победив Гарриет Дарт

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На Открытом чемпионате США по теннису стартовали матчи второго круга. На этой стадии сыграла первая ракетка Украины Марта Костюк.

Соперницей украинки была британка Гарриет Дарт, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее девушки дважды встречались и счет был 1-1. На харде в Дубае победила Костюк, а в Истборне на траве была сильнее британка.

Новый матч длился 1 час 36 минут, в течение которых Костюк подала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

Дарт эйсов не подавала, допустила десять двойных ошибок и использовала три из шести брейков.

В третьем круге US Open Костюк сыграет с победительницей матча между 12-й ракеткой в мире американкой Эммой Наварро из США и нидерландкой Аранчей Рус.

Также во втором круге US Open сыграют между собой украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

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