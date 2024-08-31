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Світоліна та Костюк програли на US Open — відео

31 серпня 2024 10:21
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Світоліна та Костюк вибули у третьому колі US Open після поразок фавориткам
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Відкритому чемпіонаті США відбулися матчі третього кола у жінок. На цій стадії брали участь українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Перша та друга ракетки збірної України програли фавориткам, повідомив портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна — Корі Гауфф — 6:3, 3:6, 3:6

Світоліна зустрілася з чинною чемпіонкою US Open і перед матчем була в ролі аутсайдера.

Для дівчат це був третій матч, і раніше між ними був рахунок 1-1.

Перший сет виграла Світоліна, але наступні два Гауфф впевнено забрала.

Матч тривав трохи більше двох годин, за які Світоліна подала два ейси, зробила сім подвійних помилок і реалізувала два із семи брейк-пойнтів.

Гауфф подала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала чотири з десяти брейк-пойнтів.

Марта Костюк — Емма Наварро — 4:6, 6:4, 3:6

Дівчата зустрічалися три тижні тому та Наварро виграла. На US Open Костюк не змогла взяти реванш, але не стала для суперниці легкою прогулянкою.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин, протягом яких Костюк подала два ейси, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала чотири з шести ейсів.

У Наварро не було ейсів, вона зробила три подвійні помилки та використала п'ять із 11 брейків.

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Еліна Світоліна Теніс Марта Костюк українські тенісисти US Open

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