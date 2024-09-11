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Світоліна достроково завершила сезон — українка вже не могла продовжувати грати

11 вересня 2024 18:38
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Еліна Світоліна після US Open завершила достроково сезон
Еліна Світоліна. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Після Відкритого чемпіонату США вболівальники більше не побачать Еліну Світоліну на корті. Українка достроково завершила сезон.

Про це Світоліна повідомила в інтерв'ю Управлінню спорту у Львові під час відкриття тенісних кортів.

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Українська тенісистка, яка займає 28-е місце у рейтингу WTA, оголосила про дострокове завершення сезону після US Open через травму.

Вона зазначила, що сезон був непоганим, проте через травми його довелося закінчити раніше. Проте завершити рік у топ-30 вона вважає хорошим результатом, враховуючи, що більшу частину сезону була травмована.

"Олімпіада пройшла непогано. На жаль, я не змогла принести медаль, але були класні перемоги. Чи вдалося підійти до Ігор на піку форми з огляду на травму? Ні, на піку не вдалося.

Я не зіграла так, як хотіла і на наступних турнірах після Олімпіади, оскільки її травмували. Хотілося більше, хотілося зіграти краще. Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу розпочати свій сезон краще", — сказала Еліна.

Зазначимо, що минулого сезону Світоліна також достроково його завершила через травму.

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Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти збірна України з теннісу

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