Еліна Світоліна назвала дату повернення на корт після операції

Жан Беленюк, Еліна Світоліна та Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Українська спортсменка Еліна Світоліна зважилася на кардинальний крок задля відновлення кар'єри у майбутньому. Тенісистка перенесла операцію.

Світоліна на своїй сторінці в Instagram показала фотографії із лікарняної палати.

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Еліна Світоліна була змушена достроково завершити цьогорічний тенісний сезон. Причиною стала травма 30-річної спортсменки, яка заважає їй вже понад рік. Українка не змогла продовжувати виходити на корт через болі, які заважали їй грати та тренуватися.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Світоліну вже прооперували

Спортсменка перенесла планове хірургічне втручання на нозі. Вона перебуває у лікарні в компанії свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна в лікарні. Фото: instagram.com/elisvitolina/

На фотографіях помітно, що нога Еліни Світоліної перебинтована, проте перша ракетка України з посмішкою дивиться у кадр. Вона заявила, що операція пройшла успішно.

"Радію можливості зосередитися на своєму відновленні та поверненні навіть сильніше, ніж я була до цього. Я налаштована зробити все, щоб повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні", — написала Світоліна.

Українська тенісистка має намір повернутися у професійний спорт у 2025 році.

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