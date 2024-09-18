Еліна Світоліна назвала дату повернення на корт після операції

Світоліна перенесла операцію — що відомо
Українська спортсменка Еліна Світоліна зважилася на кардинальний крок задля відновлення кар'єри у майбутньому. Тенісистка перенесла операцію.
Світоліна на своїй сторінці в Instagram показала фотографії із лікарняної палати.
Еліна Світоліна була змушена достроково завершити цьогорічний тенісний сезон. Причиною стала травма 30-річної спортсменки, яка заважає їй вже понад рік. Українка не змогла продовжувати виходити на корт через болі, які заважали їй грати та тренуватися.
Світоліну вже прооперували
Спортсменка перенесла планове хірургічне втручання на нозі. Вона перебуває у лікарні в компанії свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.
На фотографіях помітно, що нога Еліни Світоліної перебинтована, проте перша ракетка України з посмішкою дивиться у кадр. Вона заявила, що операція пройшла успішно.
"Радію можливості зосередитися на своєму відновленні та поверненні навіть сильніше, ніж я була до цього. Я налаштована зробити все, щоб повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні", — написала Світоліна.
Українська тенісистка має намір повернутися у професійний спорт у 2025 році.
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