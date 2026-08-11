Свитолина обратилась к украинцам после победы над россиянкой

Элина Свитолина на корте. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела непростой матч в 1/4 турнира в Торонто. На корте WTA 1000 одесситка сломила сопротивление "нейтральной" Екатерины Александровой. Первый сет оказался за россиянкой, но затем игра стала развиваться по другому сценарию.

Свитолина не только вырвала волевую победу, но и "повесила бублик" сопернице, сообщают Новини.LIVE.

В четвертьфинале WTA 1000 в Торонто Элина Свитолина взяла верх над Екатериной Александровой, одной из самых титулованных российских теннисисток. "Нейтральная" спортсменка уверенно начала первый сет и выиграла его со счетом 6:3. Однако затем Свитолина продемонстрировала характер и сделала камбэк.

Екатерина Александрова (16) — Элина Свитолина (9) — 6:3, 0:6, 3:6.

Это уже 41 победа Элины в сезоне. Ее рекордом являются 50 выигранных матчей в 2017 году.

Что Свитолина сказала после игры

Украинка призналась, что ее оппонент провела сильный первый сет. Однако у Элины Свитолиной есть "боевой режим", который ей пришлось включить, чтобы переломить ход поединка.

Одесситка поблагодарила за поддержку украинцев, которых оказалось немало на трибунах в Торонто. Это вдохновляет Элину Свитолину делать все возможное для победы в каждом матче.

"У меня есть чуть больше суток, чтобы отдохнуть. После этого мы с командой обсудим, как подстроиться под игру следующей соперницы. Мне придется показать все, на что я способна, чтобы пробиться в финал", — заявила украинка.

В 1/2 турнира в Торонто Элина Свитолина сыграет с польской теннисисткой Игой Свентек. Поединок пройдет в ночь на 13 августа.

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