Тайсон Фьюри не получит гонорар за следующий бой

Тайсон Фьюри и Мариуш Вах. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Андрущак Редактор

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уже в июле снова выйдет на ринг. Вопреки прогнозам, его соперник не является действующей звездой. В команде британца воспринимают противостояние в качестве подготовки к более статусным поединкам.

"Цыганский король" сразится с польским боксером Мариушем Вахом, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News.

Британец Тайсон Фьюри снова проведет бой уже 24 июля. Он встретится на ринге с 46-летним Мариушем Вахом. Противостояние состоится в Паттайе (Таиланд).

Что известно о бое Фьюри

Этот поединок станет частью подготовки британца к будущему противостоянию с соотечественником Энтони Джошуа. Ни один телеканал или стриминговая платформа не выразили желание приобрести права на поединок. В итоге его можно будет посмотреть только в рамках сериала "Дома у Фьюри" на Netflix.

Также известно, что Тайсон Фьюри не получит гонорар за этот бой. Однако по другим источникам, британцу все же заплатят, но всю сумму он собирается потратить на благотворительность.

Что касается соперника "Цыганского короля", Мариуш Вах в профессиональной карьере одержал 39 побед и 13 поражений, а 20 поединков завершил нокаутом. Однако его лучшие годы давно позади.

Напомним, Новини.LIVE в юбилей Майка Тайсона писали о пяти лучших боях в карьере легендарного "Железного Майка".

Также Новини.LIVE цитировали бывшего промоутера Александар Усика, который объяснил, почему украинец должен завершить карьеру.