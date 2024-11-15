Майк Тайсон превзошел Джейка Пола на церемонии взвешивания

Тайсон продемонстрировал серьезное преимущество над Полом
Легендарный американский боксер Майк Тайсон набрал оптимальную форму перед выставочным боем с Джейком Полом. Шоумен не сумел превзойти достижение спортсмена.
Майк Тайсон и Джейк Пол взвесились накануне поединка, сообщает Boxing Scene.
В США за сутки до боксерского боя с участием Майка Тайсона и Джейка Пола состоялась церемония взвешивания соперников. Во время мероприятия не обошлось без инцидентов. Блогер вел себя эпатажно, за что получил удар по лицу от боксера.
Сколько весят Тайсон и Пол
На фоне эпизода с дракой не все обратили внимание на результаты самого взвешивания. По его итогам стало известно, что Майк Тайсон превосходит своего соперника. Бывший чемпион мира по боксу весит 103,6 кг, а вот Джейк Пол оказался "легче" — его вес составил 103,1 кг.
Это хороший результат, учитывая разницу в 31 год между соперниками. "Железный Майк" продемонстрировал готовность к бою. Он набрал практически оптимальную форму и выглядит так, как и 25 лет назад. Эксперты считают его фаворитом противостояния.
Напомним, стало известно, почему Майк Тайсон ударил Джейка Пола.
Поединок в США с участием Джейка Пола и Майка Тайсона можно будет посмотреть в Украине.
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