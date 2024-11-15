Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тайсон продемонстрировал серьезное преимущество над Полом arrow

Тайсон продемонстрировал серьезное преимущество над Полом

15 ноября 2024 13:01
Станислав Костюк - Редактор
Майк Тайсон превзошел Джейка Пола на церемонии взвешивания
Майк Тайсон рассказывает о плане на бой. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn
Станислав Костюк - Редактор

Легендарный американский боксер Майк Тайсон набрал оптимальную форму перед выставочным боем с Джейком Полом. Шоумен не сумел превзойти достижение спортсмена. 

Майк Тайсон и Джейк Пол взвесились накануне поединка, сообщает Boxing Scene

Читайте также:

В США за сутки до боксерского боя с участием Майка Тайсона и Джейка Пола состоялась церемония взвешивания соперников. Во время мероприятия не обошлось без инцидентов. Блогер вел себя эпатажно, за что получил удар по лицу от боксера. 

Джейк Пол
Джейк Пол позирует для журналистов. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Сколько весят Тайсон и Пол 

На фоне эпизода с дракой не все обратили внимание на результаты самого взвешивания. По его итогам стало известно, что Майк Тайсон превосходит своего соперника. Бывший чемпион мира по боксу весит 103,6 кг, а вот Джейк Пол оказался "легче" — его вес составил 103,1 кг. 

Это хороший результат, учитывая разницу в 31 год между соперниками. "Железный Майк" продемонстрировал готовность к бою. Он набрал практически оптимальную форму и выглядит так, как и 25 лет назад. Эксперты считают его фаворитом противостояния. 

Напомним, стало известно, почему Майк Тайсон ударил Джейка Пола

Поединок в США с участием Джейка Пола и Майка Тайсона можно будет посмотреть в Украине

спорт бокс Майк Тайсон Джейк Пол Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:58 Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам

13:57 Обстрел Одессы — военный объяснил, почему много разрушений

13:54 В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото

13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

Text

13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

13:17 Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu

13:58 Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам

13:57 Обстрел Одессы — военный объяснил, почему много разрушений

13:54 В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото

13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

13:17 Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu

13:15 Заходила ли росДРГ в село на Черниговщине — ответ ГПСУ

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд