Майк Тайсон превзошел Джейка Пола на церемонии взвешивания

Майк Тайсон рассказывает о плане на бой. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Легендарный американский боксер Майк Тайсон набрал оптимальную форму перед выставочным боем с Джейком Полом. Шоумен не сумел превзойти достижение спортсмена.

Майк Тайсон и Джейк Пол взвесились накануне поединка, сообщает Boxing Scene.

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В США за сутки до боксерского боя с участием Майка Тайсона и Джейка Пола состоялась церемония взвешивания соперников. Во время мероприятия не обошлось без инцидентов. Блогер вел себя эпатажно, за что получил удар по лицу от боксера.

Джейк Пол позирует для журналистов. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Сколько весят Тайсон и Пол

На фоне эпизода с дракой не все обратили внимание на результаты самого взвешивания. По его итогам стало известно, что Майк Тайсон превосходит своего соперника. Бывший чемпион мира по боксу весит 103,6 кг, а вот Джейк Пол оказался "легче" — его вес составил 103,1 кг.

Это хороший результат, учитывая разницу в 31 год между соперниками. "Железный Майк" продемонстрировал готовность к бою. Он набрал практически оптимальную форму и выглядит так, как и 25 лет назад. Эксперты считают его фаворитом противостояния.

Напомним, стало известно, почему Майк Тайсон ударил Джейка Пола.

Поединок в США с участием Джейка Пола и Майка Тайсона можно будет посмотреть в Украине.