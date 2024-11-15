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Тайсон продемонстрував серйозну перевагу над Полом

15 листопада 2024 13:01
Станіслав Костюк - Редактор
Майк Тайсон перевершив Джейка Пола на церемонії зважування
Майк Тайсон розповідає про план на бій. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn
Станіслав Костюк - Редактор

Легендарний американський боксер Майк Тайсон набрав оптимальної форми перед виставковим боєм з Джейком Полом. Шоумен не зумів перевершити досягнення спортсмена.

Майк Тайсон та Джейк Пол зважилися напередодні поєдинку, повідомляє Boxing Scene.

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У США за добу до боксерського бою за участю Майка Тайсона та Джейка Пола відбулася церемонія зважування суперників. Під час заходу не обійшлось без інцидентів. Блогер поводився епатажно, за що отримав удар по обличчю від боксера.

Джейк Пол
Джейк Пол позує для журналістів. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Скільки важать Тайсон і Пол

На тлі епізоду з бійкою не всі звернули увагу на результати самого зважування. За його підсумками стало відомо, що Майк Тайсон перевершує свого суперника. Колишній чемпіон світу з боксу важить 103,6 кг, а ось Джейк Пол виявився "легшим" — його вага склала 103,1 кг.

Це непоганий результат, враховуючи різницю у 31 рік між суперниками. "Залізний Майк" продемонстрував готовність до бою. Він набрав практично оптимальної форми й виглядає так, як і 25 років тому. Експерти вважають його фаворитом протистояння.

Нагадаємо, стало відомо, чому Майк Тайсон ударив Джейка Пола.

Поєдинок у США за участю Джейка Пола та Майка Тайсона можна буде подивитися в Україні.

спорт бокс Майк Тайсон Джейк Пол Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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