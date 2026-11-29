Тарас Лесюк, Богдан Цимбал. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Представитель сборной Украины Тарас Лесюк финишировал на 15-м месте в мужском преследовании на стартовом этапе Кубка IBU, который проходит в шведском Идре. Украину в этой дисциплине представляли два спортсмена — кроме Лесюка, на дистанцию вышел и Богдан Цимбал, занявший 43-е место.

Об этом сообщает "Суспильне", передает Новини.LIVE.

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Гонка первого этапа сезона Кубка IBU по биатлону

На этапе в Идре состоялись две спринтерские гонки. Во второй из них лучше всех среди украинцев выступил Тарас Лесюк — он занял 14-е место. Богдан Цимбал финишировал 29-м. Благодаря этим результатам оба биатлониста вошли в топ-30 и вышли на старт гонки преследования.

Лучшим среди украинцев стал Тарас Лесюк, который финишировал на 15-й позиции. Он без ошибок прошел оба огневых рубежа в положении "лежа", после чего поднялся на 12-ю позицию. Однако во время гонки на стрельбе стоя он трижды промахнулся — дважды на третьем рубеже и ещё раз на последнем. В итоге Лесюк уступил победителю 2 минуты 28,9 секунды. Для украинца это уже третье подряд попадание в топ-15 на этапе в Идре.

Богдан Цимбал, стартовавший с 29-го места, по итогам соревнования опустился на 43-ю позицию. Украинец допустил промахи на всех четырёх огневых рубежах. Из-за этого ему пришлось пройти дополнительные штрафные круги.

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Победителем гонки стал норвежец Каспер Калькенберг с результатом 33:29,6 минуты. Он безошибочно отработал на двух первых стрельбах, но на первой стойке заработал три штрафных круга.

Несмотря на это, на заключительном огневом рубеже спортсмен поразил все мишени и сохранил лидерство до финиша.

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