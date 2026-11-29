Тарас Лесюк, Богдан Цимбал. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Представник збірної України Тарас Лесюк фінішував на 15-й позиції у чоловічому персьюті на стартовому етапі Кубка IBU, який проходить у шведському Ідре. Україну в цій дисципліні представляли двоє спортсменів — окрім Лесюка, на дистанцію вийшов і Богдан Цимбал, який зайняв 43 місце.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Реклама

Гонка першого етапу сезону Кубка IBU з біатлону

На етапі в Ідре відбулися дві спринтерські гонки. У другій найкраще серед українців виступив Тарас Лесюк — він посів 14-те місце. Богдан Цимбал фінішував 29-м. Завдяки цим результатам обидва біатлоністи потрапили до топ-30 і вийшли на старт гонки переслідування.

Найкращим серед українців став Тарас Лесюк, який фінішував на 15-й позиції. Він без помилок пройшов обидва вогневі рубежі на "лежці", після чого піднявся на 12-ту позицію. Однак під час гонки на стрільбі стоячи він тричі схибив — двічі на третьому рубежі та ще раз на останньому. У підсумку Лесюк програв переможцю 2 хвилини 28,9 секунди. Для українця це вже третє поспіль потрапляння до топ-15 на етапі в Ідре.

Богдан Цимбал, який розпочинав гонку з 29-го місця, за підсумками змагання опустився на 43-тю позицію. Українець припустився промахів на всіх чотирьох вогневих рубежах. Через це йому довелося пройти додаткові штрафні кола.

Читайте також:

Переможцем гонки став норвежець Каспер Калькенберг із результатом 33:29,6 хвилини. Він безпомилково відпрацював на двох перших стрільбах, але на першій стійці заробив три штрафні кола.

Попри це, на заключному вогневому рубежі спортсмен закрив усі мішені та зберіг лідерство до фінішу.

Як писали Новини.LIVE, Ліонель Мессі долучиться до прощального матчу аргентинського футболіста Карлоса Тевеса, який відбудеться 20 грудня. Крім того, участь може взяти Кріштіану Роналду.

А ФІФА підтвердила факт кібератаки, під час якої хакери отримали доступ до внутрішньої інформації організації. Угруповання Handsome Boy Hacking Club заявило про викрадення понад 12 ГБ даних.