Гвоздик получил запрет на бои после нокаута в Лас-Вегасе

Атлетическая комиссия штата Невады временно запретила Александру Гвоздику возвращаться на ринг после тяжелого поражения в Лас-Вегасе. Ограничение связано с состоянием здоровья украинского боксера и носит медицинский характер.

Украинец не сможет принимать участия в поединках в течение нескольких месяцев, сообщает BoxingScene.

В ночь на 2 февраля Александр Гвоздик провел поединок против серба Радивое Калайджича. Украинец уверенно начал бой и уже в первых раундах дважды отправлял соперника в нокдаун, контролируя ход встречи и подтверждая статус фаворита.

Тяжелый нокаут Гвоздика

Перелом наступил в седьмом раунде. Сначала Александр сам оказался в нокдауне, а спустя несколько секунд пропустил тяжелый удар, после которого не смог продолжить бой. По итогам поединка комиссия приняла решение о временном отстранении, чтобы минимизировать риски для здоровья спортсмена.

Согласно официальному вердикту, Гвоздику запрещено выходить на ринг до 3 апреля 2026 года. Это поражение стало для украинца третьим в профессиональной карьере. Ранее он уступал Артуру Бетербиеву и Давиду Бенавидесу.

