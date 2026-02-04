Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тяжелый нокаут остановил карьеру Гвоздика — что известно

Тяжелый нокаут остановил карьеру Гвоздика — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 16:40
Гвоздик получил запрет на бои после нокаута в Лас-Вегасе
Александр Гвоздик во время боя. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Атлетическая комиссия штата Невады временно запретила Александру Гвоздику возвращаться на ринг после тяжелого поражения в Лас-Вегасе. Ограничение связано с состоянием здоровья украинского боксера и носит медицинский характер.

Украинец не сможет принимать участия в поединках в течение нескольких месяцев, сообщает BoxingScene

Реклама
Читайте также:

В ночь на 2 февраля Александр Гвоздик провел поединок против серба Радивое Калайджича. Украинец уверенно начал бой и уже в первых раундах дважды отправлял соперника в нокдаун, контролируя ход встречи и подтверждая статус фаворита. 

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик пропускает удар. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Тяжелый нокаут Гвоздика

Перелом наступил в седьмом раунде. Сначала Александр сам оказался в нокдауне, а спустя несколько секунд пропустил тяжелый удар, после которого не смог продолжить бой. По итогам поединка комиссия приняла решение о временном отстранении, чтобы минимизировать риски для здоровья спортсмена.

Согласно официальному вердикту, Гвоздику запрещено выходить на ринг до 3 апреля 2026 года. Это поражение стало для украинца третьим в профессиональной карьере. Ранее он уступал Артуру Бетербиеву и Давиду Бенавидесу.

Напомним, жена Александра Зинченко узнала о традиционном ритуале болельщиков амстердамского "Аякса". 

Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 будет доступна для просмотра в Украине совершенно бесплатно. 

спорт бокс Александр Гвоздик украинские боксеры боксер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации