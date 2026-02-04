Гвоздик отримав заборону на бої після нокауту в Лас-Вегасі

Олександр Гвоздик під час бою. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Атлетична комісія штату Невади тимчасово заборонила Олександру Гвоздику повертатися на ринг після важкої поразки в Лас-Вегасі. Обмеження пов'язане зі станом здоров'я українського боксера та має медичний характер.

Українець не зможе брати участі в поєдинках протягом кількох місяців, повідомляє BoxingScene.

У ніч на 2 лютого Олександр Гвоздик провів поєдинок проти серба Радівоє Калайджича. Українець упевнено розпочав бій і вже в перших раундах двічі відправляв суперника в нокдаун, контролюючи хід зустрічі та підтверджуючи статус фаворита.

Олександр Гвоздик пропускає удар. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Важкий нокаут Гвоздика

Перелом настав у сьомому раунді. Спочатку Олександр сам опинився в нокдауні, а через кілька секунд пропустив важкий удар, після якого не зміг продовжити бій. За підсумками поєдинку комісія ухвалила рішення про тимчасове відсторонення, щоб мінімізувати ризики для здоров'я спортсмена.

Згідно з офіційним вердиктом, Гвоздику заборонено виходити на ринг до 3 квітня 2026 року. Ця поразка стала для українця третьою у професійній кар'єрі. Раніше він поступався Артуру Бетербієву та Давиду Бенавідесу.

