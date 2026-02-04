Відео
Головна Спорт Важкий нокаут зупинив кар'єру Гвоздика — що відомо

Важкий нокаут зупинив кар'єру Гвоздика — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 16:40
Гвоздик отримав заборону на бої після нокауту в Лас-Вегасі
Олександр Гвоздик під час бою. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Атлетична комісія штату Невади тимчасово заборонила Олександру Гвоздику повертатися на ринг після важкої поразки в Лас-Вегасі. Обмеження пов'язане зі станом здоров'я українського боксера та має медичний характер.

Українець не зможе брати участі в поєдинках протягом кількох місяців, повідомляє BoxingScene.

Читайте також:

У ніч на 2 лютого Олександр Гвоздик провів поєдинок проти серба Радівоє Калайджича. Українець упевнено розпочав бій і вже в перших раундах двічі відправляв суперника в нокдаун, контролюючи хід зустрічі та підтверджуючи статус фаворита.

Александр Гвоздик
Олександр Гвоздик пропускає удар. Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Важкий нокаут Гвоздика

Перелом настав у сьомому раунді. Спочатку Олександр сам опинився в нокдауні, а через кілька секунд пропустив важкий удар, після якого не зміг продовжити бій. За підсумками поєдинку комісія ухвалила рішення про тимчасове відсторонення, щоб мінімізувати ризики для здоров'я спортсмена.

Згідно з офіційним вердиктом, Гвоздику заборонено виходити на ринг до 3 квітня 2026 року. Ця поразка стала для українця третьою у професійній кар'єрі. Раніше він поступався Артуру Бетербієву та Давиду Бенавідесу.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка дізналася про традиційний ритуал уболівальників амстердамського "Аякса".

Церемонія відкриття зимової Олімпіади-2026 буде доступна для перегляду в Україні абсолютно безплатно.

спорт бокс Олександр Гвоздик українські боксери боксер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
