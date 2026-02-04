Редушко сделал дубль, но Динамо разгромно проиграло Атлетико

Богдан Редушко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" не сумело пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, завершив еврокубковый сезон разгромным поражением от испанского "Атлетико". Домашний для украинской команды матч, который прошел в Анталье, стал первым официальным поединком "бело-синих" в 2026 году.

Он закончился со счетом 2:6 в пользу соперника, дублем в составе "Динамо" отметился Богдан Редушко, сообщает портал Новини.LIVE.

С первых минут инициативой владели испанцы, которые активно прессинговали и чаще угрожали воротам. Уже к середине первого тайма "Атлетико" дважды воспользовался стандартными положениями, забив после подач и розыгрышей штрафных. У киевлян был момент с незасчитанным голом из-за офсайда, однако на перерыв команды ушли при уверенном преимуществе соперника.

Голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Неудачная попытка камбэка

Во втором тайме "Динамо" сумело сократить отставание благодаря индивидуальным действиям Богдана Редушко, но этот эпизод не стал переломным. Почти сразу испанцы вернули разницу в два мяча, а затем довели дело до разгрома, эффективно используя свободные зоны и ошибки в обороне киевлян.

В концовке встречи динамовцы еще раз отличились со штрафного, однако итоговый счет 2:6 подвел черту под выступлением команды в турнире. Таким образом, "Динамо" завершило участие в Юношеской лиге УЕФА сезона 2025/2026, остановившись на стадии 1/16 финала.

"Динамо"U19 — "Атлетико" U19 — 2:6 (0:2)

Голи: Редушко, 52, — Эстебан, 17; Хиль, 33; Гросс, 55; Винатеа, 69, 74; Муньос, 79.

"Динамо": Суркис (капитан), Губенко (Романюк, 30), Огородник, Захарченко, Дехтяр, Иваськив (Рыбак, 83), Осипенко (Федоренко, 78), Люсин, Андрейко, Редушко, Гродзинский (Бекерский, 78).

