Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тотальный разгром — Динамо U-19 выбыло из Лиги чемпионов

Тотальный разгром — Динамо U-19 выбыло из Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:23
Редушко сделал дубль, но Динамо разгромно проиграло Атлетико
Богдан Редушко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" не сумело пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, завершив еврокубковый сезон разгромным поражением от испанского "Атлетико". Домашний для украинской команды матч, который прошел в Анталье, стал первым официальным поединком "бело-синих" в 2026 году. 

Он закончился со счетом 2:6 в пользу соперника, дублем в составе "Динамо" отметился Богдан Редушко, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

С первых минут инициативой владели испанцы, которые активно прессинговали и чаще угрожали воротам. Уже к середине первого тайма "Атлетико" дважды воспользовался стандартными положениями, забив после подач и розыгрышей штрафных. У киевлян был момент с незасчитанным голом из-за офсайда, однако на перерыв команды ушли при уверенном преимуществе соперника. 

Вячеслав Суркис
Голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Неудачная попытка камбэка 

Во втором тайме "Динамо" сумело сократить отставание благодаря индивидуальным действиям Богдана Редушко, но этот эпизод не стал переломным. Почти сразу испанцы вернули разницу в два мяча, а затем довели дело до разгрома, эффективно используя свободные зоны и ошибки в обороне киевлян.

В концовке встречи динамовцы еще раз отличились со штрафного, однако итоговый счет 2:6 подвел черту под выступлением команды в турнире. Таким образом, "Динамо" завершило участие в Юношеской лиге УЕФА сезона 2025/2026, остановившись на стадии 1/16 финала. 

"Динамо"U19 — "Атлетико" U19 — 2:6 (0:2)

Голи: Редушко, 52, — Эстебан, 17; Хиль, 33; Гросс, 55; Винатеа, 69, 74; Муньос, 79. 

"Динамо": Суркис (капитан), Губенко (Романюк, 30), Огородник, Захарченко, Дехтяр, Иваськив (Рыбак, 83), Осипенко (Федоренко, 78), Люсин, Андрейко, Редушко, Гродзинский (Бекерский, 78). 

Напомним, Влада Седан поделилась курьезным случаем, который случился во время трансфера Александра Зинченко в "Аякс". 

Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 будет доступна в прямом эфире для всех украинских болельщиков. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Атлетико Мадрид Богдан Редушко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации