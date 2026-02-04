Відео
Головна Спорт Тотальний розгром — Динамо U-19 вибуло з Ліги чемпіонів

Тотальний розгром — Динамо U-19 вибуло з Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:23
Редушко зробив дубль, але Динамо розгромно програло Атлетіко
Богдан Редушко з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" не зуміло пробитися до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, завершивши єврокубковий сезон розгромною поразкою від іспанського "Атлетіко". Домашній для української команди матч, який відбувся в Антальї, став першим офіційним поєдинком "біло-синіх" у 2026 році.

Він закінчився з рахунком 2:6 на користь суперника, дублем у складі "Динамо" відзначився Богдан Редушко, повідомляє портал Новини.LIVE.

З перших хвилин ініціативою володіли іспанці, які активно пресингували та частіше загрожували воротам. Уже до середини першого тайму "Атлетіко" двічі скористався стандартними положеннями, забивши після подач та розіграшів штрафних. У киян був момент із незарахованим голом через офсайд, однак на перерву команди пішли за впевненої переваги суперника.

Вячеслав Суркис
Голкіпер "Динамо" В'ячеслав Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Невдала спроба камбеку

У другому таймі "Динамо" зуміло скоротити відставання завдяки індивідуальним діям Богдана Редушка, але цей епізод не став переломним. Майже одразу іспанці повернули різницю у два м'ячі, а потім довели справу до розгрому, ефективно використовуючи вільні зони та помилки в обороні киян.

Наприкінці зустрічі динамівці ще раз відзначилися зі штрафного, однак підсумковий рахунок 2:6 підвів риску під виступом команди в турнірі. Таким чином, "Динамо" завершило участь у Юнацькій лізі УЄФА сезону 2025/2026, зупинившись на стадії 1/16 фіналу.

"Динамо" U19 — "Атлетіко" U19 — 2:6 (0:2)

Голи: Редушко, 52, — Естебан, 17; Гіль, 33; Гросс, 55; Вінатеа, 69, 74; Муньйос, 79.

"Динамо": Суркіс (капітан), Губенко (Романюк, 30), Огородник, Захарченко, Дехтяр, Іваськів (Рибак, 83), Осипенко (Федоренко, 78), Люсін, Андрейко, Редушко, Гродзинський (Бекерський, 78).

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Атлетико Мадрид Богдан Редушко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
