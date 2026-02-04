Редушко зробив дубль, але Динамо розгромно програло Атлетіко

Богдан Редушко з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" не зуміло пробитися до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, завершивши єврокубковий сезон розгромною поразкою від іспанського "Атлетіко". Домашній для української команди матч, який відбувся в Антальї, став першим офіційним поєдинком "біло-синіх" у 2026 році.

Він закінчився з рахунком 2:6 на користь суперника, дублем у складі "Динамо" відзначився Богдан Редушко, повідомляє портал Новини.LIVE.

З перших хвилин ініціативою володіли іспанці, які активно пресингували та частіше загрожували воротам. Уже до середини першого тайму "Атлетіко" двічі скористався стандартними положеннями, забивши після подач та розіграшів штрафних. У киян був момент із незарахованим голом через офсайд, однак на перерву команди пішли за впевненої переваги суперника.

Голкіпер "Динамо" В'ячеслав Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Невдала спроба камбеку

У другому таймі "Динамо" зуміло скоротити відставання завдяки індивідуальним діям Богдана Редушка, але цей епізод не став переломним. Майже одразу іспанці повернули різницю у два м'ячі, а потім довели справу до розгрому, ефективно використовуючи вільні зони та помилки в обороні киян.

Наприкінці зустрічі динамівці ще раз відзначилися зі штрафного, однак підсумковий рахунок 2:6 підвів риску під виступом команди в турнірі. Таким чином, "Динамо" завершило участь у Юнацькій лізі УЄФА сезону 2025/2026, зупинившись на стадії 1/16 фіналу.

"Динамо" U19 — "Атлетіко" U19 — 2:6 (0:2)

Голи: Редушко, 52, — Естебан, 17; Гіль, 33; Гросс, 55; Вінатеа, 69, 74; Муньйос, 79.

"Динамо": Суркіс (капітан), Губенко (Романюк, 30), Огородник, Захарченко, Дехтяр, Іваськів (Рибак, 83), Осипенко (Федоренко, 78), Люсін, Андрейко, Редушко, Гродзинський (Бекерський, 78).

