Главная Спорт Трагедия Джессики Халл — как спортсменка проиграла на финише

Трагедия Джессики Халл — как спортсменка проиграла на финише

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:38
Джессика Халл проиграла золото в главной драме сезона
Джессика Халл (справа) после поражения. Фото: Reuters/Stefan Wermuth

В финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе зрители стали свидетелями драматичной развязки в женском забеге на 1500 метров. Австралийка Джессика Халл шла к победе, но за считанные метры до финиша уступила лидерство.

Решающим стало ускорение кенийской бегуньи Нелли Чепчирчир, которая обошла соперницу в последние мгновения гонки. Разница составила всего 0,03 секунды, а Халл рухнула на дорожку после финиша от усталости, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Для австралийки эта гонка должна была стать венцом сезона, но вместо золотого триумфа она получила лишь "серебро". При этом ее соотечественница Линден Холл стала третьей, обеспечив Австралии сразу два места на подиуме.

Трагедия Джессики Халл

Спортсменка призналась, что потеряла силы на заключительном отрезке. По ее словам, быстрый старт и интенсивный график подготовки привели к тому, что "ноги просто отказали", и она не смогла удержать преимущество на финише. 

Джессика Халл
Развязка борьбы на финише. Фото: Reuters/Stefan Wermuth

Несмотря на поражение, Джессика Халл уже вписала свое имя в историю легкой атлетики. Она является рекордсменкой Австралии в беге на 1500 метров (3:55.92) и на милю (4:15.34), а также одной из немногих спортсменок, способных стабильно показывать результат ниже четырех минут на дистанции 1500 м.

Напомним, чемпион по прыжкам в высоту Гамиш Керр признался, что Олег Дорощук помог ему завоевать "бриллиант". 

Ранее Никола Олислагерс поблагодарила Ярославу Магучих за напряженную борьбу в нынешнем сезоне. 

спорт Легкая атлетика Бриллиантовая лига Джессика Халл Бег на средние и долгие дистанции
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
