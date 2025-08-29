Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трагедія Джессіки Галл — як спортсменка програла на фініші

Трагедія Джессіки Галл — як спортсменка програла на фініші

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:38
Джессіка Галл програла золото в головній драмі сезону
Джессіка Галл (праворуч) після поразки. Фото: Reuters/Stefan Wermuth

У фіналі Діамантової ліги в Цюріху глядачі стали свідками драматичної розв'язки в жіночому забігу на 1500 метрів. Австралійка Джессіка Галл йшла до перемоги, але за лічені метри до фінішу поступилася лідерством.

Вирішальним стало прискорення кенійської бігунки Неллі Чепчірчір, яка обійшла суперницю в останні миті гонки. Різниця склала всього 0,03 секунди, а Галл звалилася на доріжку після фінішу від втоми, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Для австралійки ці перегони мали стати вінцем сезону, але замість золотого тріумфу вона отримала лише "срібло". При цьому її співвітчизниця Лінден Голл стала третьою, забезпечивши Австралії одразу два місця на подіумі.

Трагедія Джессіки Галл

Спортсменка зізналася, що втратила сили на заключному відрізку. За її словами, швидкий старт та інтенсивний графік підготовки призвели до того, що "ноги просто відмовили", і вона не змогла втримати перевагу на фініші.

Джессика Халл
Розв'язка боротьби на фініші. Фото: Reuters/Stefan Wermuth

Попри поразку, Джессіка Галл уже вписала своє ім'я в історію легкої атлетики. Вона є рекордсменкою Австралії в бігу на 1500 метрів (3:55.92) та на милю (4:15.34), а також однією з небагатьох спортсменок, здатних стабільно показувати результат нижче чотирьох хвилин на дистанції 1500 м.

Нагадаємо, чемпіон зі стрибків у висоту Гаміш Керр зізнався, що Олег Дорощук допоміг йому завоювати "діамант".

Раніше Нікола Оліслагерс подякувала Ярославі Магучіх за напружену боротьбу в нинішньому сезоні.

спорт Легка атлетика Діамантова ліга Джессіка Галл Біг на середні та довгі дистанції
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації