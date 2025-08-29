Джессіка Галл програла золото в головній драмі сезону

Джессіка Галл (праворуч) після поразки. Фото: Reuters/Stefan Wermuth

У фіналі Діамантової ліги в Цюріху глядачі стали свідками драматичної розв'язки в жіночому забігу на 1500 метрів. Австралійка Джессіка Галл йшла до перемоги, але за лічені метри до фінішу поступилася лідерством.

Вирішальним стало прискорення кенійської бігунки Неллі Чепчірчір, яка обійшла суперницю в останні миті гонки. Різниця склала всього 0,03 секунди, а Галл звалилася на доріжку після фінішу від втоми, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Для австралійки ці перегони мали стати вінцем сезону, але замість золотого тріумфу вона отримала лише "срібло". При цьому її співвітчизниця Лінден Голл стала третьою, забезпечивши Австралії одразу два місця на подіумі.

Трагедія Джессіки Галл

Спортсменка зізналася, що втратила сили на заключному відрізку. За її словами, швидкий старт та інтенсивний графік підготовки призвели до того, що "ноги просто відмовили", і вона не змогла втримати перевагу на фініші.

Розв'язка боротьби на фініші. Фото: Reuters/Stefan Wermuth

Попри поразку, Джессіка Галл уже вписала своє ім'я в історію легкої атлетики. Вона є рекордсменкою Австралії в бігу на 1500 метрів (3:55.92) та на милю (4:15.34), а також однією з небагатьох спортсменок, здатних стабільно показувати результат нижче чотирьох хвилин на дистанції 1500 м.

Нагадаємо, чемпіон зі стрибків у висоту Гаміш Керр зізнався, що Олег Дорощук допоміг йому завоювати "діамант".

Раніше Нікола Оліслагерс подякувала Ярославі Магучіх за напружену боротьбу в нинішньому сезоні.