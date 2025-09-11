Видео
Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open

Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 23:07
Трамп в письме к Лукашенко упомянул о победе Соболенко на US Open
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом во главе с Дональдом Трампом пошел на сближение с Беларусью и Александром Лукашенко. Ранее Вашингтон снял санкции с государственной авиакомпании РБ.

Трамп отправил Лукашенко письмо, в котором упомянул о победе первой ракетки мира Арины Соболенко на US Open, передает белорусское информагентство BelTA.

Трамп вспомнил об US Open

Трамп направил письмо Лукашенко по случаю его дня рождения. В обращении Трамп и его жена Мелания выразили искренние поздравления Лукашенко.

Президент и первая леди США назвали большой победу Соболенко на US Open. Трамп отметил, что спортсменка воплощает лучшие качества белорусского народа.

В письме лидер США также пожелал Лукашенко здоровья и благополучия в наступающем году. Трамп выразил надежду на дальнейший прогресс в достижении общих целей между народами США и Беларуси.

Соболенко на US Open успешно защитила титул чемпионки, победив в финале американку Аманду Анисимову, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6(3).

Напомним, Джозеф Паркер сомневается, что проведет бой с Александром Усиком в ближайшее время.

Также новозеландец прокомментировал возможность боя Усика против 20-летнего Мозеса Итаумы.

Александр Лукашенко Дональд Трамп Теннис Арина Соболенко US Open
Андрей Дорошенко
Автор:
Андрей Дорошенко
