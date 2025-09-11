Трамп в письме к Лукашенко упомянул о победе Соболенко на US Open

Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open
Белый дом во главе с Дональдом Трампом пошел на сближение с Беларусью и Александром Лукашенко. Ранее Вашингтон снял санкции с государственной авиакомпании РБ.
Трамп отправил Лукашенко письмо, в котором упомянул о победе первой ракетки мира Арины Соболенко на US Open, передает белорусское информагентство BelTA.
Трамп вспомнил об US Open
Трамп направил письмо Лукашенко по случаю его дня рождения. В обращении Трамп и его жена Мелания выразили искренние поздравления Лукашенко.
Президент и первая леди США назвали большой победу Соболенко на US Open. Трамп отметил, что спортсменка воплощает лучшие качества белорусского народа.
В письме лидер США также пожелал Лукашенко здоровья и благополучия в наступающем году. Трамп выразил надежду на дальнейший прогресс в достижении общих целей между народами США и Беларуси.
Соболенко на US Open успешно защитила титул чемпионки, победив в финале американку Аманду Анисимову, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6(3).
