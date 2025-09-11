Трамп у листі Лукашенку згадав про перемогу Соболенко на US Open

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Білий дім на чолі з Дональдом Трампом пішов на зближення з Білоруссю та Олександром Лукашенком. Раніше Вашингтон зняв санкції з державної авіакомпанії РБ.

Трамп відправив Лукашенку листа, в якому згадав про перемогу першої ракетки світу Аріни Соболенко на US Open, передає білоруське інформагентство BelTA.

Реклама

Читайте також:

Олександр Лукашенко. Фото: BelTA

Трамп згадав про US Open

Трамп надіслав листа Лукашенку з нагоди його дня народження. У звернені Трамп та його дружина Меланія висловили щирі вітання Лукашенку.

Президент та перша леді США назвали великою перемогу Соболенко на US Open.

Трамп наголосив, що спортсменка втілює найкращі якості білоруського народу.

У листі лідер США також побажав Лукашенку здоров'я та благополуччя в прийдешньому році. Трамп висловив надію на подальший прогрес у досягненні спільних цілей між народами США та Білорусі.

Соболенко на US Open успішно захистила титул чемпіонки, перемігши у фіналі американку Аманду Анісімову, яка посідає четверте місце в рейтингу WTA. Матч завершився з рахунком 6:3, 7:6(3).

Нагадаємо, Джозеф Паркер сумнівається, що проведе бій з Олександром Усиком найближчим часом.

Також новозеландець прокоментував можливість бою Усика проти 20-річного Мозеса Ітауми.