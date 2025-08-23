ЧМ по футболу 2026 - Трамп хочет пригласить Путина

Дональд Трамп держит Кубок. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить российского диктатора Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу. Он состоится в США в 2026 году.

Об этом глава США заявил во время обращения к нации в Овальном кабинете, где присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Реклама

Читайте также:

Заявление Трампа о ЧМ

Однако, по словам Трампа, окончательное решение будет зависеть от развития событий в ближайшие недели.

"Он (Путин, — ред.) может прийти, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее его фото (показал фото с саммита на Аляске, — ред.)",- сказал он.

Кроме того, Трамп хотел забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который Инфантино привез в Белый дом.

"Это только для победителей, а так как вы также победитель — вы можете его подержать", — сказал Инфантино.

Трамп взял трофей в руки, заявив: "Он хорошо смотрелся бы в моем кабинете. Можно я заберу его себе?".

Также Инфантино вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.

Напомним, ранее известная шведская спортсменка назвала причину, которая помогла ей справиться с Ярославой Магучих в Лозанне.

Также мы писали, что украинка София Гречко, которая стала рекордсменкой в ​​плавании на Всемирных играх, приняла участие в откровенной фотосессии.