Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трамп и Инфантино хотят пригласить Путина на ЧМ-2026

Трамп и Инфантино хотят пригласить Путина на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 00:07
ЧМ по футболу 2026 - Трамп хочет пригласить Путина
Дональд Трамп держит Кубок. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что может пригласить российского диктатора Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу. Он состоится в США в 2026 году.

Об этом глава США заявил во время обращения к нации в Овальном кабинете, где присутствовал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Реклама
Читайте также:

Заявление Трампа о ЧМ

Однако, по словам Трампа, окончательное решение будет зависеть от развития событий в ближайшие недели.

"Он (Путин, — ред.) может прийти, а может и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель. Но я считаю, что это хорошее его фото (показал фото с саммита на Аляске, — ред.)",- сказал он.

Кроме того, Трамп хотел забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который Инфантино привез в Белый дом.

"Это только для победителей, а так как вы также победитель — вы можете его подержать", — сказал Инфантино.

Трамп взял трофей в руки, заявив: "Он хорошо смотрелся бы в моем кабинете. Можно я заберу его себе?".

Также Инфантино вручил Трампу первый билет на Чемпионат мира-2026.

Напомним, ранее известная шведская спортсменка назвала причину, которая помогла ей справиться с Ярославой Магучих в Лозанне.

Также мы писали, что украинка София Гречко, которая стала рекордсменкой в ​​плавании на Всемирных играх, приняла участие в откровенной фотосессии.

владимир путин Дональд Трамп футбол ФИФА чемпионат мира
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации