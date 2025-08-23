ЧС з футболу 2026 - Трамп хоче запросити Путіна

Дональд Трамп тримає Кубок. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустив, що може запросити російського диктатора Володимира Путіна на Чемпіонат світу з футболу. Він відбудеться у США у 2026 році.

Про це очільник США заявив під час звернення до нації в Овальному кабінеті, де був присутній глава ФІФА Джанні Інфантіно.

Заява Трампа про ЧС

Проте, за словами Трампа, остаточне рішення залежатиме від розвитку подій у найближчі тижні.

"Він (Путін, — ред.) може прийти, а може й ні, залежно від того, що станеться. У нас багато подій відбудеться протягом наступних кількох тижнів. Але я вважаю, що це гарне його фото (показав фото із саміту на Алясці, — ред.)", — сказав він.

Крім того, Трамп хотів забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який Інфантіно привіз до Білого дому.

"Це лише для переможців, а так як ви також переможець — ви можете його потримати", — сказав Інфантіно.

Трамп взяв трофей у руки, заявивши: "Він гарно виглядав би в моєму кабінеті. Можна я заберу його собі?".

Також Інфантіно вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат світу-2026.

