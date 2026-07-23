Трансфер Родри в Реал оказался под угрозой срыва

Родри и главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Капитан сборной Испании Родри может пропустить начало сезона. Игрока беспокоит травма спины. Из-за этого ему придется перенести операцию.

Сроки восстановления одного из лучших футболистов ЧМ-2026 станут известны после хирургического вмешательства, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Два последних сезона оказались сложными для лидера "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Футболист постоянно страдает от травм. Он выходил на поле не так часто, как раньше, из-за повреждений крестообразной связки колена, задней поверхности бедра, паха и спины.

Родри с Кубком Мира. Фото: Reuters

Проблемы с будущим Родри

У испанского игрока остается год по контракту с "Манчестер Сити". Английский клуб предложил 30-летнему полузащитнику продлить соглашение, но сам футболист мечтает перейти в "Реал".

Однако у Родри могут возникнуть проблемы с этим трансфером. "Королевский клуб" продолжит наблюдать за ситуацией с игроком, но не будет подписывать его, если сроки восстановления затянутся.

В сезоне 2022/23 Родри помог "Манчестер Сити" завоевать требл и забил победный гол в финале Лиги чемпионов. На Евро-2024 и ЧМ-2026 он был лидером сборной Испании, которая завоевала оба трофея.

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