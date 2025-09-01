Видео
Главная Спорт Тренер Бенфики удивил словами об игровых качествах Судакова

Тренер Бенфики удивил словами об игровых качествах Судакова

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:01
Тренер Бенфики оценил трансфер Судакова
Георгий Судаков празднует день рождения. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лиссабонская "Бенфика" в четвертом туре чемпионата Португалии одержала победу над "Алверкой" со счетом 2:1. После игры главный тренер лиссабонцев Бруну Лаже высказался о переходе полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

Украинский хавбек недавно присоединился к "орлам" из донецкого "Шахтера", напоминает официальный сайт "орлов". 

Читайте также:

Португальский наставник признался, что появление Судакова стало важным шагом в укреплении команды, способной решать задачи на нескольких фронтах. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков перед тренировкой. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Что тренер "Бенфики" сказал об украинце

Бруну Лаже объяснил, что Георгий Судаков способен закрывать разные позиции в центре поля и в атаке, что делает его универсальным элементом в системе игры. Именно эта гибкость и позволила клубу рассматривать его как ключевое усиление в трансферное окно.

"Я вижу в нем футболиста, который принесет свежую энергию и качество. Его способность мыслить на поле и быстро адаптироваться к разным ситуациям будет крайне полезна. Для нас важно, что он молод и голоден до побед. Судаков способен развиваться и стать лидером в нашей структуре", — отметил Лаже.

Трансфер Судакова стал одним из самых громких шагов Бенфики летом. Украинец с 2017 года выступал за "Шахтёр", где выиграл несколько чемпионатов Украины, а также закрепился в национальной сборной. Его приход в Португалию рассматривают как инвестицию в будущее, ведь за 21-летним хавбеком уже давно следили скауты топ-клубов Европы. 

Напомним, сразу несколько молодых игроков киевского "Динамо" хотят сменить клуб и подписать контракты с европейскими командами. 

Уже на этой неделе Георгий Судаков присоединится к сборной Украины, которой предстоит важным матч против Франции Дидье Дешама. 

спорт футбол Футбол трансферы Бенфика Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
