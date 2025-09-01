Тренер Бенфіки оцінив трансфер Судакова

Георгій Судаков святкує день народження. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лісабонська "Бенфіка" в четвертому турі чемпіонату Португалії здобула перемогу над "Алверкою" з рахунком 2:1. Після гри головний тренер лісабонців Бруну Лаже висловився про перехід півзахисника збірної України Георгія Судакова.

Український хавбек нещодавно приєднався до "орлів" із донецького "Шахтаря", нагадує офіційний сайт "орлів".

Реклама

Читайте також:

Португальський наставник зізнався, що поява Судакова стала важливим кроком у зміцненні команди, здатної розв'язувати завдання на кількох фронтах.

Георгій Судаков перед тренуванням. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Що тренер "Бенфіки" сказав про українця

Бруну Лаже пояснив, що Георгій Судаков здатний закривати різні позиції в центрі поля і в атаці, що робить його універсальним елементом у системі гри. Саме ця гнучкість та дозволила клубу розглядати його як ключове посилення в трансферне вікно.

"Я бачу в ньому футболіста, який принесе свіжу енергію і якість. Його здатність мислити на полі та швидко адаптуватися до різних ситуацій буде вкрай корисна. Для нас важливо, що він молодий і голодний до перемог. Судаков здатний розвиватися та стати лідером у нашій структурі", — зазначив Лаже.

Трансфер Судакова став одним із найгучніших кроків Бенфіки влітку. Українець із 2017 року виступав за "Шахтар", де виграв декілька чемпіонатів України, а також закріпився в національній збірній. Його прихід до Португалії розглядають як інвестицію в майбутнє, адже за 21-річним хавбеком уже давно стежили скаути топклубів Європи.

Нагадаємо, одразу декілька молодих гравців київського "Динамо" хочуть змінити клуб і підписати контракти з європейськими командами.

Уже цього тижня Георгій Судаков приєднається до збірної України, на яку чекає важливий матч проти Франції Дідьє Дешама.