Головна Спорт Тренер Бенфіки здивував словами про ігрові якості Судакова

Тренер Бенфіки здивував словами про ігрові якості Судакова

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 13:01
Тренер Бенфіки оцінив трансфер Судакова
Георгій Судаков святкує день народження. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Лісабонська "Бенфіка" в четвертому турі чемпіонату Португалії здобула перемогу над "Алверкою" з рахунком 2:1. Після гри головний тренер лісабонців Бруну Лаже висловився про перехід півзахисника збірної України Георгія Судакова.

Український хавбек нещодавно приєднався до "орлів" із донецького "Шахтаря", нагадує офіційний сайт "орлів".

Читайте також:

Португальський наставник зізнався, що поява Судакова стала важливим кроком у зміцненні команди, здатної розв'язувати завдання на кількох фронтах.

Георгий Судаков
Георгій Судаков перед тренуванням. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Що тренер "Бенфіки" сказав про українця

Бруну Лаже пояснив, що Георгій Судаков здатний закривати різні позиції в центрі поля і в атаці, що робить його універсальним елементом у системі гри. Саме ця гнучкість та дозволила клубу розглядати його як ключове посилення в трансферне вікно.

"Я бачу в ньому футболіста, який принесе свіжу енергію і якість. Його здатність мислити на полі та швидко адаптуватися до різних ситуацій буде вкрай корисна. Для нас важливо, що він молодий і голодний до перемог. Судаков здатний розвиватися та стати лідером у нашій структурі", — зазначив Лаже.

Трансфер Судакова став одним із найгучніших кроків Бенфіки влітку. Українець із 2017 року виступав за "Шахтар", де виграв декілька чемпіонатів України, а також закріпився в національній збірній. Його прихід до Португалії розглядають як інвестицію в майбутнє, адже за 21-річним хавбеком уже давно стежили скаути топклубів Європи.

Нагадаємо, одразу декілька молодих гравців київського "Динамо" хочуть змінити клуб і підписати контракти з європейськими командами.

Уже цього тижня Георгій Судаков приєднається до збірної України, на яку чекає важливий матч проти Франції Дідьє Дешама.

спорт футбол Футбол трансфери Бенфіка Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
