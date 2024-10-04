Тренер Хоффенхайма признался, чем его удивило Динамо

Пеллегрино Матараццо доволен игрой немецкой команды. Фото: Reuters/Heiko Becker

Главный тренер "Хоффенхайма" Пеллегрино Матараццо объяснил, что помогло его команде победить по втором туре Лиги Европы. Немецкая команда забила два гола в ворота киевского "Динамо".

В "Хоффенхайме" изучили игру киевлян и нашли в ней слабые стороны, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В сезоне 2024/2025 "Хоффенхайм" выступает неуверенно и пропускает много голов. В прошлые выходные команда из Зинсхайма проиграла в Бундеслиге "Вердеру" со счетом 3:4. Однако в Лиге Европы подопечные Пеллегрино Матараццо играют совершенно иначе.

Попов борется за мяч с Бюльтером. Фото: Reuters/Heiko Becker

Немцы воспользовались ошибками "Динамо"

Главный тренер немецкой команды подтвердил, что его штаб хорошо изучил манеру игры киевлян. Матараццо отметил, что "Динамо" доминирует в чемпионате Украины и редко встречает достойное сопротивление. "Хоффенхайм" обыграл "бело-синих" за счет прессинга, владения мячом и реализации голевых моментов.

Немцы заставили "Динамо" играть в условиях, к которым киевляне не привыкли. Футболисты "Хоффенхайма" провели один из лучших матчей сезона по мнению своего тренера. Они действовали, как одна команда. Победа должна придать "Хоффенхайму" дополнительные силы для борьбы в следующих матчах.

Подопечные Матараццо набрали четыре балла в двух поединках Лиги Европы.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский объяснил, почему его команде сложно выступать в еврокубках.

А бывший футболист "Динамо" Юрий Максимов напомнил киевлянам о том, почему они не должны терять очки в Лиге Европы.