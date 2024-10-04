Тренер Гоффенгайма зізнався, чим його здивувало Динамо

Пеллегріно Матараццо задоволений грою німецької команди. Фото: Reuters/Heiko Becker

Головний тренер "Гоффенгайма" Пеллегріно Матараццо пояснив, що допомогло його команді перемогти у другому турі Ліги Європи. Німецька команда забила два голи у ворота київського "Динамо".

У "Гоффенгаймі" вивчили гру киян та знайшли у ній слабкі сторони, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У сезоні 2024/2025 "Гоффенгайм" виступає невпевнено та пропускає багато голів. Минулими вихідними команда із Зінсхайма програла у Бундеслізі "Вердеру" з рахунком 3:4. Однак у Лізі Європи підопічні Пеллегріно Матараццо грають зовсім інакше.

Попов бореться за м'яч із Бюльтером. Фото: Reuters/Heiko Becker

Німці скористалися помилками "Динамо"

Головний тренер німецької команди підтвердив, що його штаб добре вивчив манеру гри киян. Матараццо зазначив, що "Динамо" домінує у чемпіонаті України та рідко зустрічає гідний опір. "Гоффенгайм" обіграв "біло-синіх" внаслідок пресингу, володіння м'ячем та реалізації гольових моментів.

Німці змусили "Динамо" грати за умов, до яких кияни не звикли. Футболісти "Гоффенгайма" провели один із найкращих матчів сезону на думку свого тренера. Вони діяли як одна команда. Перемога має надати "Гоффенгайму" додаткових сил для боротьби в наступних матчах.

Підопічні Матараццо набрали чотири бали у двох поєдинках Ліги Європи.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський пояснив, чому його команді важко виступати в єврокубках.

А колишній футболіст "Динамо" Юрій Максимов нагадав киянам, чому вони не повинні втрачати очки в Лізі Європи.