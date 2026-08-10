Тренер Магучих вспомнила о первом впечатлении о Ярославе

Ярослава Магучих и Татьяна Степанова. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В юности Ярослава Магучих перепробовала сразу несколько легкоатлетических дисциплин. Они занималась бегом с барьерами и прыжками в длину. Решение перевести девушку в прыжки в высоту принадлежит ее тренеру Татьяне Степановой.

Наставница Магучих призналась, что ей переход в эту дисциплину дался сложнее, чем Ярославе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics.

Впервые Татьяна Степанова познакомилась с Ярославой Магучих, когда будущей олимпийской чемпионке было всего 12 лет. Тренер сразу отметила дисциплинированность и искренность девушки, которые сочетались с ее большими озорными глазами. Легкоатлетка во всем слушалась наставницу и без лишних слов выполняла на тренировках все, что ей говорили.

Секрет отношений Магучих и Степановой

Работоспособность, амбициозность и талант спортсменки, а также индивидуальный подход со стороны ее тренера сформировали волю будущей чемпионки к победам и желание добиваться самых высоких результатов. Спустя годы совместной работы Татьяна Степанова и Ярослава Магучих остались "на одной волне", что сделало их успешным спортивным тандемом.

"У нас отличная коммуникация, взаимное уважение, общая цель и, конечно, поддержка в сложные моменты. Это тонкий баланс между требовательностью и человечностью", — рассказала Степанова.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что известный украинский тренер досрочно завершил карьеру из-за языкового скандала.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, почему британец Мозес Итаума претендует на наследие Александра Усика в профессиональном боксе.