Главная Спорт Трубин считает матч с Францией особенным несмотря на поражение

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 14:31
Трубин рассказал о шансах Украины в отборе на ЧМ-2026
Анатолий Трубин во время поединка. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата мира-2026 с поражения. Во Вроцлаве команда Сергея Реброва уступила Франции с разницей в два гола. 

Трубин признался, что ожидания "сине-желтых" от матча оправдались, сообщает "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Хозяева поля создали несколько моментов, особенно во втором тайме, но так и не сумели реализовать свои шансы. Франция же воспользовалась двумя эпизодами и довела игру до победы. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин готовится вступить в игру. Фото: instagram.com/uafukraine/

Одним из ключевых героев встречи стал Анатолий Трубин, который несколько раз выручил партнёров. Однако даже его сейвы не смогли изменить итоговый результат — против Мбаппе и Олисе украинская защита не устояла.

Трубин призывает не отчаиваться

По словам Трубина, матч получился очень тяжёлым, ведь Франция всегда играет на высоком уровне. Он отметил, что команда имела шансы, но не сумела ими воспользоваться. Вратарь добавил, что второй гол Мбаппе стал ключевым, и после него было трудно вернуться в игру.

"Мы сделали все возможное, но соперник оказался сильнее. Конечно, жаль упущенные моменты, ведь могли рассчитывать хотя бы на ничью. Теперь важно восстановиться и думать о следующем матче. Уверен, что мы еще возьмем свои очки", — заявил Трубин. 

Уже во вторник, 8 сентября, команду Сергея Реброва ждет противостояние с Азербайджаном, который накануне проиграл Исландии со счетом 0:5. 

Напомним, сборная Франции потеряла из-за травмы Усмана Дембеле, который не сумел доиграть матч до финального свистка. 

Есть кадровая потеря и у сборной Испании, Ламин Ямаль травмировал спину, сроки восстановление игрока не известны. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
