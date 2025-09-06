Відео
Головна Спорт Трубін вважає матч із Францією особливим попри поразку

Трубін вважає матч із Францією особливим попри поразку

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 14:31
Трубін пояснив, чому треба вірити у збірну України після поразки від Франції
Анатолій Трубін під час поєдинку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України стартувала у кваліфікації чемпіонату світу-2026 з поразки. У Вроцлаві команда Сергія Реброва поступилася Франції з різницею у два голи.

Трубін зізнався, що очікування "синьо-жовтих" від матчу виправдалися, повідомляє "Суспільне Спорт".

Господарі поля створили кілька моментів, особливо в другому таймі, але так і не зуміли реалізувати свої шанси. Франція ж скористалася двома епізодами та довела гру до перемоги.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін готується вступити в гру. Фото: instagram.com/uafukraine/

Одним із ключових героїв зустрічі став Анатолій Трубін, який кілька разів виручив партнерів. Однак навіть його сейви не змогли змінити підсумковий результат — проти Мбаппе та Олісе український захист не встояв.

Трубін закликає не впадати у відчай

За словами Трубіна, матч вийшов дуже важким, адже Франція завжди грає на високому рівні. Він зазначив, що команда мала шанси, але не зуміла ними скористатися. Воротар додав, що другий гол Мбаппе став ключовим, і після нього було важко повернутися в гру.

"Ми зробили все можливе, але суперник виявився сильнішим. Звісно, шкода втрачені моменти, адже могли розраховувати хоча б на нічию. Тепер важливо відновитися і думати про наступний матч. Упевнений, що ми ще візьмемо свої очки", — заявив Трубін.

Уже у вівторок, 8 вересня, на команду Сергія Реброва чекає протистояння з Азербайджаном, який напередодні програв Ісландії з рахунком 0:5.

Нагадаємо, збірна Франції втратила через травму Усмана Дембеле, який не зумів дограти матч до фінального свистка.

Є кадрова втрата й у збірної Іспанії, Ламін Ямаль травмував спину, терміни відновлення гравця не відомі.

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу Анатолій Трубін ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
