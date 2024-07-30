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Это провал — на Олимпиаде медалисты не смогли сделать селфи на лимитированный смартфон Samsung

30 июля 2024 15:58
Дмитрий Галушка - Редактор
Олимпиада в Париже – спортсмены не смогли сделать селфи на Samsung Z Flip6
Спортсменки делают селфи на смартфон. Фото иллюстративное: POPSUGAR
Дмитрий Галушка - Редактор

Во время Олимпийских игр в Париже медалисты получили в подарок лимитированную модель смартфона Samsung Z Flip6. Впрочем, чемпионы не смогли сделать селфи в столь важный в их жизни момент.

Соответствующее видео распространяется в Telegram-каналах во вторник, 30 июля.

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Не смогли сделать селфи

Компания Samsung подарила каждому участнику по новому смартфону, которого еще нет в продаже. При этом было выдвинуто условие: делать фотографии во время вручения медалей можно только на этот смартфон.

Впрочем, что-то пошло не так, и победители не смогли сфотографировать эти судьбоносные мгновения своих жизней.

Как следствие, компания Samsung получила отрицательный кейс, а спортсмены остались без селфи в столь важный для них момент.

Ранее мы писали, что украинской саблистке Ольге Харлан пришлось оправдываться за то, что на Олимпиаде она пожала руку россияне.

Напоминаем, что документальный фильм украинского режиссера Алана Бадоева "Довга доба" покажут в Париже на культурно-информационной площадке VOLIA SPACE. Режиссер картины также посетит мероприятие.

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