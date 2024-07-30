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Трамп розкритикував відкриття Олімпіади через трангендерів та висміювання християн

30 липня 2024 12:10
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дональд Трамп критикує відкриття Олімпіади-2024 в Парижі
45-й президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

З інформаційного простору не зникає критика відкриття Олімпійських ігор. Під час церемонії організатори висміяли "Тайну вечерю", оскільки ролі в цій постанові зіграли трансгендери.

Одним із тих, хто розкритикував церемонію, був 45-й президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.

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За словами Трампа, відкриття Олімпійських ігор в Парижі стало ганьбою у відношенні до християн. Він вважає, що французи мали робити багато речей, але зроблене було неприпустимим.

"Церемонія відкриття була справжньою ганьбою.

Вони можуть робити багато речей, але це було жахливо.

Послухайте, я підтримую всіх і дуже відкритий, але те, що вони зробили, було неприпустимо.

Насправді церемонія відкриття була ганьбою", — сказав Трамп.

Зазначимо, що Трамп категорично виступає проти участі трансгендерів у спорті з жінками. У разі перемоги на президентських виборах він планує заборонити їм виступати у змаганнях.

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Дональд Трамп Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Париж-2024

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