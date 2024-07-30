Дональд Трамп критикує відкриття Олімпіади-2024 в Парижі

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

З інформаційного простору не зникає критика відкриття Олімпійських ігор. Під час церемонії організатори висміяли "Тайну вечерю", оскільки ролі в цій постанові зіграли трансгендери.

Одним із тих, хто розкритикував церемонію, був 45-й президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.

Читайте також:

Трампу не сподобалось відкриття Олімпійських ігор

За словами Трампа, відкриття Олімпійських ігор в Парижі стало ганьбою у відношенні до християн. Він вважає, що французи мали робити багато речей, але зроблене було неприпустимим.

"Церемонія відкриття була справжньою ганьбою.

Вони можуть робити багато речей, але це було жахливо.

Послухайте, я підтримую всіх і дуже відкритий, але те, що вони зробили, було неприпустимо.

Насправді церемонія відкриття була ганьбою", — сказав Трамп.

Зазначимо, що Трамп категорично виступає проти участі трансгендерів у спорті з жінками. У разі перемоги на президентських виборах він планує заборонити їм виступати у змаганнях.

Нагадаємо, Шапаренко поїде до Франції замість Туреччини — "Динамо" отримало нову пропозицію щодо гравця.

"Шахтар" поверне до УПЛ зірку молодіжної збірної України — про кого йдеться.

Трубін готується до трансферу — "Бенфіка" погодилася продати українця.

Бражко та ще два гравці збірної України можуть перейти до одного і того ж клубу.

Мудрик зайнявся новим видом спорту під час турне Челсі США.