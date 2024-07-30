Дональд Трамп критикує відкриття Олімпіади-2024 в Парижі

Трамп розкритикував відкриття Олімпіади через трангендерів та висміювання християн
З інформаційного простору не зникає критика відкриття Олімпійських ігор. Під час церемонії організатори висміяли "Тайну вечерю", оскільки ролі в цій постанові зіграли трансгендери.
Одним із тих, хто розкритикував церемонію, був 45-й президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.
Трампу не сподобалось відкриття Олімпійських ігор
За словами Трампа, відкриття Олімпійських ігор в Парижі стало ганьбою у відношенні до християн. Він вважає, що французи мали робити багато речей, але зроблене було неприпустимим.
"Церемонія відкриття була справжньою ганьбою.
Вони можуть робити багато речей, але це було жахливо.
Послухайте, я підтримую всіх і дуже відкритий, але те, що вони зробили, було неприпустимо.
Насправді церемонія відкриття була ганьбою", — сказав Трамп.
Зазначимо, що Трамп категорично виступає проти участі трансгендерів у спорті з жінками. У разі перемоги на президентських виборах він планує заборонити їм виступати у змаганнях.
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