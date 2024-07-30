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Трамп раскритиковал открытие Олимпиады из-за трангендеров и высмеивания христиан

30 июля 2024 12:10
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Дональд Трамп критикует открытие Олимпиады-2024 в Париже
45-й президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Из информационного пространства не исчезает критика открытия Олимпийских игр. Во время церемонии организаторы высмеяли "Тайную вечерю", поскольку роли в этом постановлении сыграли трансгендеры.

Одним из тех, кто подверг критике церемонию, был 45-й президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

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По словам Трампа, открытие Олимпийских игр в Париже стало позором по отношению к христианам. Он считает, что французы могли делать многое, но сделанное было недопустимым.

"Церемония открытия была настоящим позором.

Они могут делать многое, но это было ужасно.

Слушайте, я поддерживаю всех и очень открыт, но то, что они сделали, было недопустимо.

На самом деле церемония открытия была позором", — сказал Трамп.

Трамп категорически выступает против участия трансгендеров в спорте с женщинами. В случае победы на президентских выборах, он планирует запретить им выступать в соревнованиях.

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Дональд Трамп Олимпийские игры Олимпиада-2024 Париж-2024

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