Дональд Трамп критикует открытие Олимпиады-2024 в Париже

45-й президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Из информационного пространства не исчезает критика открытия Олимпийских игр. Во время церемонии организаторы высмеяли "Тайную вечерю", поскольку роли в этом постановлении сыграли трансгендеры.

Одним из тех, кто подверг критике церемонию, был 45-й президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

Читайте также:

Трампу не понравилось открытие Олимпийских игр

По словам Трампа, открытие Олимпийских игр в Париже стало позором по отношению к христианам. Он считает, что французы могли делать многое, но сделанное было недопустимым.

"Церемония открытия была настоящим позором.

Они могут делать многое, но это было ужасно.

Слушайте, я поддерживаю всех и очень открыт, но то, что они сделали, было недопустимо.

На самом деле церемония открытия была позором", — сказал Трамп.

Трамп категорически выступает против участия трансгендеров в спорте с женщинами. В случае победы на президентских выборах, он планирует запретить им выступать в соревнованиях.

Напомним, Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Мудрик занялся новым видом спорта во время турне Челси по США.