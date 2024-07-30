Олімпіада в Парижі — спортсмени не змогли зробити селфі на Samsung Z Flip6

Спортсменки роблять селфі на смартфон. Фото ілюстративне: POPSUGAR

Під час Олімпійських ігор в Парижі медалісти отримали в подарунок лімітовану модель смартфона Samsung Z Flip6. Втім, чемпіони не змогли зробити селфі у такий важливий у їхньому житті момент.

Відповідне відео шириться у Telegram-каналах у вівторок, 30 липня.

Читайте також:

Не змогли зробити селфі

Компанія Samsung подарувала кожному учаснику по новому смартфону, якого ще немає у продажі. При цьому була висунута умова: робити світлини під час вручення медалей можна лише на цей смартфон.

Втім, щось пішло не так і переможці не змогли сфотографувати ці доленосні миті своїх життів.

Як наслідок, компанія Samsung отримала негативний кейс, а спортсмени залишилися без селфі у такий важливий для них момент.

Раніше ми писали, що українській шаблістці Ользі Харлан довелося виправдовуватися за те, що на Олімпіаді вона потиснула руку росіянці.

Нагадуємо, що документальний фільм українського режисера Алана Бадоєва "Довга доба" покажуть у Парижі на культурно-інформаційному майданчику VOLIA SPACE. Режисер картини також завітає на захід.