В футбольной команде Минай началась эпидемия

Владимир Шаран изменил игровую модель своей команды

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подвел итог поражению своей команды от "Львова" со счетом 0:1 в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Наставник нашел причину неудачного результата, сообщает официальный сайт клуба.

Футбольный клуб "Минай" до сих пор ни разу не побеждал "Львов" в рамках чемпионата Украины. В этот раз подопечные Владимира Шарана могли рассчитывать на победу, но помешали неприятные обстоятельства.

Кадровые проблемы

Накануне противостояния "Минай" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Тренерский штаб не мог рассчитывать сразу на несколько футболистов основного состава.

"У нас прооперировали Германа Пенькова с аппендицитом. В день игры заболели Назарий Воробчак, Богдан Чуев, Александр Мельник. Олега Горина пришлось поменять по ходу игры, потому что он не мог продолжать из-за сильной головной боли. Он пропустил день тренировки по болезни.

В команде какая-то эпидемия. Антон Байдал не приехал на игру из-за температуры. У Александра Кемкина такое же состояние, поэтому пришлось брать вратаря с U19. Сейчас с температурой Дмитрий Немчанинов, Даниил Колесник, Игорь Гончар, Михаил Шишка. Все очень серьезно. Заболел даже врач", — признался Владимир Шаран.

Новая игровая модель

Наставник изменил тактику и удивил соперника этим решением. "Минай" впервые сыграл в три центральных защитника с двумя латералями, с двумя опорными хавбеками и в три нападающих.

"Не хватало игроков на флангах, потому усилили центральную ось. И получилось довольно неплохо, ведь мы, по-моему, полностью переиграли "Львов". Были четыре, наверное, 100-процентные возможности. Лучшие моменты были у Сергея Петько и Егора Твердохлеба, но, к сожалению, мы не забили. А единственный удар в створ наших ворот завершился голом соперника.

Очень тяжело было смотреть в лицо ребят в раздевалке. Но мы пожали всем руки, поблагодарили за игру. Они выполнили все требования тренерского штаба. Сейчас нам важно, чтобы ребята поправились и тогда мы сможем рассчитывать на хорошую игру против "Александрии", — объяснил Владимир Шаран.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".