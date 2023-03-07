В футбольной команде "Минай" началась эпидемия: болеют почти все
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран подвел итог поражению своей команды от "Львова" со счетом 0:1 в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги.
Наставник нашел причину неудачного результата, сообщает официальный сайт клуба.
-
В Раду подали законопроект, позволяющий регистрировать однополые и гражданские партнерства
-
Украина не имеет ничего общего с авариями на Северных потоках, — Подоляк
-
Каковы преимущества и недостатки механизма государственной компенсации утраченного из-за войны жилья
-
"Важная встреча для Украины": Залужный встретился со своими коллегами из США, Британии и Польши
-
Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль
-
В Тбилиси начались потасовки: детали
-
Генсек ООН прибыл в Украину: что известно
-
"Хлопок" в Бердянске: в городе прогремели взрывы
-
Суд Испании обязал мужчину выплатить бывшей жене 200 000 евро за 25 лет домашнего труда
-
Известны стартовые составы на матч 1/8 ЛЧ "Челси" против "Боруссии": сыграет ли Мудрик
Футбольный клуб "Минай" до сих пор ни разу не побеждал "Львов" в рамках чемпионата Украины. В этот раз подопечные Владимира Шарана могли рассчитывать на победу, но помешали неприятные обстоятельства.
Кадровые проблемы
Накануне противостояния "Минай" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Тренерский штаб не мог рассчитывать сразу на несколько футболистов основного состава.
"У нас прооперировали Германа Пенькова с аппендицитом. В день игры заболели Назарий Воробчак, Богдан Чуев, Александр Мельник. Олега Горина пришлось поменять по ходу игры, потому что он не мог продолжать из-за сильной головной боли. Он пропустил день тренировки по болезни.
В команде какая-то эпидемия. Антон Байдал не приехал на игру из-за температуры. У Александра Кемкина такое же состояние, поэтому пришлось брать вратаря с U19. Сейчас с температурой Дмитрий Немчанинов, Даниил Колесник, Игорь Гончар, Михаил Шишка. Все очень серьезно. Заболел даже врач", — признался Владимир Шаран.
Новая игровая модель
Наставник изменил тактику и удивил соперника этим решением. "Минай" впервые сыграл в три центральных защитника с двумя латералями, с двумя опорными хавбеками и в три нападающих.
"Не хватало игроков на флангах, потому усилили центральную ось. И получилось довольно неплохо, ведь мы, по-моему, полностью переиграли "Львов". Были четыре, наверное, 100-процентные возможности. Лучшие моменты были у Сергея Петько и Егора Твердохлеба, но, к сожалению, мы не забили. А единственный удар в створ наших ворот завершился голом соперника.
Очень тяжело было смотреть в лицо ребят в раздевалке. Но мы пожали всем руки, поблагодарили за игру. Они выполнили все требования тренерского штаба. Сейчас нам важно, чтобы ребята поправились и тогда мы сможем рассчитывать на хорошую игру против "Александрии", — объяснил Владимир Шаран.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".