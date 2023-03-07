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У футбольній команді "Минай" почалася епідемія: хворіють майже всі

7 березня 2023 21:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У футбольній команді Минай розпочалася епідемія
Володимир Шаран змінив ігрову модель своєї команди
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Миная" Володимир Шаран підбив підсумок поразки своєї команди від "Львова" з рахунком 0:1 у поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Наставник виявив причину невдалого результату, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Футбольний клуб "Минай" досі жодного разу не перемагав "Львів" у рамках чемпіонату України. На цей раз підопічні Володимира Шарана могли розраховувати на перемогу, але завадили неприємні обставини.

Мінай

Кадрові проблеми

Напередодні протистояння "Минай" зіштовхнувся із серйозними кадровими проблемами. Тренерський штаб не міг розраховувати одразу на кілька футболістів основного складу.

"У нас прооперували Германа Пенькова з апендицитом. У день гри захворіли Назарій Воробчак, Богдан Чуєв, Олександр Мельник. Олега Горіна довелося поміняти в ході гри, бо він не міг продовжувати через сильний головний біль. Він пропустив день тренування через хворобу.

У команді якась епідемія. Антон Байдал не приїхав на гру через температуру. У Олександра Кемкіна такий самий стан, тому довелося брати воротаря з U19. Зараз із температурою Дмитро Немчанінов, Данило Колесник, Ігор Гончар, Михайло Шишка. Все дуже серйозно. Захворів навіть лікар", — зізнався Володимир Шаран.

Нова ігрова модель

Наставник змінив тактику та здивував суперника цим рішенням. "Минай" вперше зіграв у три центральні захисники з двома латералями, з двома опорними хавбеками та у три форварди.

"Не вистачало гравців на флангах, тому посилили центральну вісь. І вийшло досить непогано, адже ми, на мою думку, повністю переграли "Львів". Були чотири, напевно, 100-відсоткові можливості. Найкращі моменти були у Сергія Петька та Єгора Твердохліба, але, на жаль, ми не забили, а єдиний удар у ворота наших воріт завершився голом суперника.

Дуже важко було дивитися в обличчя хлопців у роздягальні. Але ми потиснули всім руки, подякували за гру. Вони виконали усі вимоги тренерського штабу. Зараз нам важливо, щоб хлопці одужали й тоді ми зможемо розраховувати на гарну гру проти "Олександрії", — пояснив Володимир Шаран.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

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