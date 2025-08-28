Угуев, Мельникова, Рожков — какие российские спортсмены поддержали войну

Российский борец Заур Угуев. Фото: instagram.com/uguev11/

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины совместно с Министерством молодежи и спорта обнародовали новые данные о российских спортсменах, которые продолжают участвовать в международных соревнованиях, несмотря на поддержку войны против Украины.

Информация размещена в разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions.

В списке оказались восемь атлетов и спортивных функционеров, которые участвовали в пропагандистских мероприятиях и посещали временно оккупированные территории, но при этом остаются частью мировой спортивной системы.

Среди них оказались борцы Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев и Заурбек Сидаков. Они поддержали полномасштабное вторжение России в 2022 году и выступили на митинге в "Лужниках", после чего продолжали участие в международных турнирах в Европе.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова. Фото: instagram.com/gelyamelnikova/

Кто еще попал в список ГУР

В перечне фигурирует гимнастка Ангелина Мельникова, которая весной 2025 года участвовала в праймериз "Единой России" и получила статус нейтральной спортсменки от FIG, а также президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, систематически организующий пропагандистские турниры.

В ГУР и Минспорта подчеркнули, что такие лица должны быть исключены из мировой спортивной общины и отстранены от соревнований даже в нейтральном статусе. Украина продолжает системную работу по блокированию российских голосов в международных спортивных структурах.

Напомним, украинские гимнастки во главе с Таисией Онофрийчук добились потрясающих успехов на чемпионате мира в Бразилии.

