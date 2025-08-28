Відео
Головна Спорт У ГУР розкрили імена російських спортсменів, які підтримали війну

У ГУР розкрили імена російських спортсменів, які підтримали війну

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:46
Угуєв, Мельникова, Рожков — які російські спортсмени підтримали війну
Російський борець Заур Угуєв. Фото: instagram.com/uguev11/

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України спільно з Міністерством молоді та спорту оприлюднили нові дані про російських спортсменів, які продовжують брати участь у міжнародних змаганнях попри підтримку війни проти України.

Інформація розміщена в розділі "Чемпіони терору" порталу War&Sanctions.

У списку опинилися вісім атлетів та спортивних функціонерів, які брали участь у пропагандистських заходах та відвідували тимчасово окуповані території, але при цьому залишаються частиною світової спортивної системи.

Серед них опинилися борці Заур Угуєв, Абдулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков. Вони підтримали повномасштабне вторгнення Росії 2022 року та виступили на мітингу в "Лужниках", після чого продовжували брати участь у міжнародних турнірах у Європі.

Ангелина Мельникова
Російська гімнастка Ангеліна Мельникова. Фото: instagram.com/gelyamelnikova/

Хто ще потрапив до списку ГУР

У переліку фігурує гімнастка Ангеліна Мельникова, яка навесні 2025 року брала участь у праймеріз "Єдиної Росії" і отримала статус нейтральної спортсменки від FIG, а також президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков, який систематично організовує пропагандистські турніри.

У ГУР та Мінспорту наголосили, що такі особи мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від змагань навіть у нейтральному статусі. Україна продовжує системну роботу з блокування російських голосів у міжнародних спортивних структурах.

Нагадаємо, українські гімнастки на чолі з Таїсією Онофрійчук досягли приголомшливих успіхів на чемпіонаті світу в Бразилії.

Австралійка Нікола Оліслагерс поділилася враженнями від четвертої перемоги в сезоні над Ярославою Магучіх.

спорт Мінспорту війна в Україні ГУР російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
