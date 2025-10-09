Гвардиола может возглавить известную сборную

Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Каталонский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может уйти из команды после окончания сезона 2025/2026. При этом речи о завершении карьеры не идет.

В услугах Гвардиолы заинтересовано руководство известной национальной команды, сообщает Daily Mail.

Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. Стороны не намерены продлевать соглашение. Команда уже второй сезон проводит неудачно и не является фаворитом на победу ни в Лиге чемпионов, ни в АПЛ. Не исключено, что уже летом "горожан" возглавит другой специалист.

Эрлинг Холанн (справа) спорит с Хосепом Гвардиолой. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вариант для Гвардиолы

Футбольная Ассоциация Англии давно считает 54-летнего каталонского наставника одним из претендентов на роль тренера национальной команды. Сейчас эту должность занимает Томас Тухель, однако он покинет "трех львов" в случае неудачного выступления на ЧМ-2026.

Фамилия Гвардиолы является первой в списке на роль нового главного тренера сборной Англии. И хотя в настоящее время вопрос об увольнении Томаса Тухеля не стоит, уже летом 2026 года ситуация может измениться.

После семи туров в АПЛ "Манчестер Сити" занимает 5 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 18 октября против "Эвертона" дома.

