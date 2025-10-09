Видео
Главная Спорт У Гвардиолы появился новый вариант для продолжения карьеры

У Гвардиолы появился новый вариант для продолжения карьеры

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 13:15
Гвардиола может возглавить известную сборную
Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Каталонский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может уйти из команды после окончания сезона 2025/2026. При этом речи о завершении карьеры не идет. 

В услугах Гвардиолы заинтересовано руководство известной национальной команды, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Контракт Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2027 года. Стороны не намерены продлевать соглашение. Команда уже второй сезон проводит неудачно и не является фаворитом на победу ни в Лиге чемпионов, ни в АПЛ. Не исключено, что уже летом "горожан" возглавит другой специалист. 

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн (справа) спорит с Хосепом Гвардиолой. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Вариант для Гвардиолы 

Футбольная Ассоциация Англии давно считает 54-летнего каталонского наставника одним из претендентов на роль тренера национальной команды. Сейчас эту должность занимает Томас Тухель, однако он покинет "трех львов" в случае неудачного выступления на ЧМ-2026. 

Фамилия Гвардиолы является первой в списке на роль нового главного тренера сборной Англии. И хотя в настоящее время вопрос об увольнении Томаса Тухеля не стоит, уже летом 2026 года ситуация может измениться. 

После семи туров в АПЛ "Манчестер Сити" занимает 5 место в турнирной таблице. Свой следующий поединок подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 18 октября против "Эвертона" дома. 

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" не готов уволить Рубена Аморима до конца действия его контракта. 

В "Ливерпуле" может появиться новый звездный форвард из-за летнего трансфера Мохаммада Салаха

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
