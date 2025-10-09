Гвардіола може очолити відому збірну

Хосеп Гвардіола спостерігає за грою "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Каталонський наставник англійського клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може піти з команди після закінчення сезону 2025/2026. При цьому про завершення кар'єри не йдеться.

У послугах Гвардіоли зацікавлене керівництво відомої національної команди, повідомляє Daily Mail.

Контракт Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" діє до літа 2027 року. Сторони не мають наміру продовжувати угоду. Команда вже другий сезон проводить невдало і не є фаворитом на перемогу ні в Лізі чемпіонів, ні в АПЛ. Не виключено, що вже влітку "містян" очолить інший фахівець.

Ерлінг Голанн (праворуч) сперечається з Хосепом Гвардіолою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Варіант для Гвардіоли

Футбольна Асоціація Англії давно вважає 54-річного каталонського наставника одним із претендентів на роль тренера національної команди. Наразі цю посаду обіймає Томас Тухель, однак він залишить "трьох левів" у разі невдалого виступу на ЧС-2026.

Прізвище Гвардіоли є першим у списку на роль нового головного тренера збірної Англії. І хоча наразі питання про звільнення Томаса Тухеля не стоїть, уже влітку 2026 року ситуація може змінитися.

Після семи турів в АПЛ "Манчестер Сіті" посідає 5 місце в турнірній таблиці. Свій наступний поєдинок підопічні Хосепа Гвардіоли проведуть 18 жовтня проти "Евертона" вдома.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Юнайтед" не готовий звільнити Рубена Аморіма до кінця дії його контракту.

У "Ліверпулі" може з'явитися новий зірковий форвард через літній трансфер Мохаммада Салаха.