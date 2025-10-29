Видео
Дата публикации 29 октября 2025 20:51
обновлено: 20:51
В Киеве презентовали новую олимпийскую форму сборной Украины к Играм-2026
Новая форма. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 29 октября, презентовали новую олимпийскую форму сборной Украины к зимним Играм-2026. В показе участие приняли титулованные спортсмены прошлых лет и будущие участники Игр-2026.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Новая олимпийская форма сборной Украины к зимним Играм-2026

Национальный олимпийский комитет Украины совместно с ТРЦ "Гулливер" организовал праздничное мероприятие, посвященное отсчету 100 дней до начала XXV зимних Олимпийских игр "Милан-Кортина 2026".

Нова олімпійська форма збірної України до зимових Ігор-2026
Презентация формы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Презентація нової форми для збірної у Києві
Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Ключевым событием была презентация новой олимпийской формы.

Нова форма збірної України
Новая форма. Фото: Новини.LIVE
Презентація форми
Презентация формы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
У Києві презентували нову форму збірної
Новая олимпийская форма сборной Украины к зимним Играм-2026. Фото: Новини.LIVE

Киев спорт форма Олимпийская сборная Украины Олимпийские игры-2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
