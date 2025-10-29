В Киеве презентовали новую олимпийскую форму сборной Украины к Играм-2026

Новая форма. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 29 октября, презентовали новую олимпийскую форму сборной Украины к зимним Играм-2026. В показе участие приняли титулованные спортсмены прошлых лет и будущие участники Игр-2026.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Новая олимпийская форма сборной Украины к зимним Играм-2026

Национальный олимпийский комитет Украины совместно с ТРЦ "Гулливер" организовал праздничное мероприятие, посвященное отсчету 100 дней до начала XXV зимних Олимпийских игр "Милан-Кортина 2026".

Презентация формы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Участники мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Ключевым событием была презентация новой олимпийской формы.

Новая форма. Фото: Новини.LIVE

Презентация формы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Новая олимпийская форма сборной Украины к зимним Играм-2026. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вингер житомирского "Полесья" Владислав Велитень не рассматривает возвращение в киевское "Динамо".

Кроме того, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко недавно появился на публике.