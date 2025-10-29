В Киеве презентовали новую олимпийскую форму сборной Украины к Играм-2026

В Киеве показали новую зимнюю олимпийскую форму сборной Украины
В Киеве в среду, 29 октября, презентовали новую олимпийскую форму сборной Украины к зимним Играм-2026. В показе участие приняли титулованные спортсмены прошлых лет и будущие участники Игр-2026.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Новая олимпийская форма сборной Украины к зимним Играм-2026
Национальный олимпийский комитет Украины совместно с ТРЦ "Гулливер" организовал праздничное мероприятие, посвященное отсчету 100 дней до начала XXV зимних Олимпийских игр "Милан-Кортина 2026".
Ключевым событием была презентация новой олимпийской формы.
