Україна
У Києві показали нову зимову олімпійську форму збірної України

У Києві показали нову зимову олімпійську форму збірної України

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 20:51
Оновлено: 20:51
У Києві презентували нову олімпійську форму збірної України до Ігор-2026
Нова форма. Фото: Новини.LIVE

У Києві у середу, 29 жовтня, презентували нову олімпійську форму збірної України до зимових Ігор-2026. У показі участь взяли титуловані спортсмени минулих років та майбутні учасники Ігор-2026.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Нова олімпійська форма збірної України до зимових Ігор-2026

Національний олімпійський комітет України спільно з ТРЦ "Гулівер" організував святковий захід, присвячений відліку 100 днів до початку XXV зимових Олімпійських ігор "Мілан-Кортіна 2026".

Нова олімпійська форма збірної України до зимових Ігор-2026
Презентація форми у Києві. Фото: Новини.LIVE
Презентація нової форми для збірної у Києві
Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE

Ключовою подією була презентація нової олімпійської форми.

Нова форма збірної України
Нова форма. Фото: Новини.LIVE
Презентація форми
Презентація форми в Києві. Фото: Новини.LIVE
У Києві презентували нову форму збірної
Нова олімпійська форма збірної України до зимових Ігор-2026. Фото: Новини.LIVE

Київ спорт форма Олімпійська збірна України Олімпійські ігри-2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
