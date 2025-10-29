У Києві презентували нову олімпійську форму збірної України до Ігор-2026

Нова форма. Фото: Новини.LIVE

У Києві у середу, 29 жовтня, презентували нову олімпійську форму збірної України до зимових Ігор-2026. У показі участь взяли титуловані спортсмени минулих років та майбутні учасники Ігор-2026.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Національний олімпійський комітет України спільно з ТРЦ "Гулівер" організував святковий захід, присвячений відліку 100 днів до початку XXV зимових Олімпійських ігор "Мілан-Кортіна 2026".

Презентація форми у Києві. Фото: Новини.LIVE

Учасники заходу. Фото: Новини.LIVE

Ключовою подією була презентація нової олімпійської форми.

Нова форма. Фото: Новини.LIVE

Презентація форми в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нова олімпійська форма збірної України до зимових Ігор-2026. Фото: Новини.LIVE

