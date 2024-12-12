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В Киеве завершились финальные соревнования "Игры ветеранов"

12 декабря 2024 13:54
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киеве завершились Игры ветеранов — кто принял участие и как проходили соревнования
Участники Всеукраинских соревнований "Игры ветеранов": Фото: Минветеранов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве 6-8 декабря состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований среди ветеранов и военнослужащих "Игры ветеранов", организованных Министерством по делам ветеранов Украины. Участие в соревнованиях приняли военнослужащие, ветераны войны и бывшие работники правоохранительных органов, получившие ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

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В течение региональных этапов, прошедших в Одессе, Ивано-Франковске, Житомире и Кривом Роге, участники соревновались в дисциплинах "Кроссфит" и "Киберспорт". Всего в соревнованиях приняли участие 190 ветеранов из разных уголков Украины. Финальные соревнования стали кульминацией этого спортивного мероприятия.

Игры ветеранов
Призеры соревнований. Фото: пресс-служба Минветеранов
Игры ветеранов
Награждение призеров. Фото: пресс-служба Минветеранов

Министр дел ветеранов Украины Наталья Калмыкова во время финала отметила важность поддержки ветеранов через спорт:

"Я счастлива, что мы можем поддерживать наших воинов, в частности, и таким образом, организовывая соревнования "Игры ветеранов", и искренне надеюсь, что с каждым годом наша семья будет увеличиваться, что наши участники будут приводить своих друзей и собратьев, тех, кто служит и тех, кто уже уволился Чтобы каждый понимал, почему спорт — это круто и важно, почему нужно развиваться физически и что ты можешь получить на выходе. Чтобы каждый украинец видел и следовал примеру вашей взаимоподдержки", — сказала она.

Киев соревнования ветеранов
Соревнования ветеранов. Фото: пресс-служба Минветеранов
Состязание
Спортивные соревнования. Фото: пресс-служба Минветеранов
Ветераны соревнования Киев
Соревнования по кроссфиту. Фото: пресс-служба Минветеранов

В категории "Кроссфит" участники выполняли адаптированные упражнения, включающие элементы тяжелой атлетики, кардио и упражнения с собственным весом. Ветераны были поделены на 13 категорий в зависимости от их физического состояния, а победителей определяли по скорости выполнения упражнений и количеству повторений.

Победители в дисциплине "Кроссфит":

Категория H1

Женщины

  • Иконовая Яна

Мужчины

  • Танасийчук Роман
  • Голунко Глеб
  • Панасюк Валентин

Категория N1.1

  • Камсков Аптем
  • Мицик Сергей
  • Сокол Сергей

Категория R1

  • Заверюхин Артем
  • Дубов Сергей
  • Евтушенко Александр

Категория H2

  • Гладкий Антон
  • Дмитрий Максим
  • Петренко Юрий
  • Гулий Максим

Категория S1

  • Дорошко Евгений
  • Щербак Олег

Категория N2

  • Скрипник Артем
  • Крехалев Александр
  • Литовченко Юрий

Категория R2

  • Грязных Александр
  • Ходос Александр

Категория NO

Женщины

  • Алиманова Ярина

Мужчины

  • Лысенко Евгений
  • Моргун Олег
  • Шинкарук Biктop

Категория N2.2

  • Гильчук Вадим
  • Литвинов Денис
  • Передереев Артем

Категория WO

  • Вознюк Назар
  • Среда Михаил
  • Смольников Денис

Категория N1

  • Зарецкий Николай
  • Тихоновский Павел
  • Шатило Владислав

Категория RO

  • Дмитрук Евгений
  • Троян Игорь
  • Заболотный Андрей
  • Саенко Эдуард

Категория W1

  • Федосеенко Евгений
  • Дамаскин Михаил

Киберспортивные соревнования

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Киберспортивные соревнования. Фото: пресс-служба Минветеранов

В категории Киберспорт ветераны и военнослужащие соревновались в популярных видеоиграх: Dota 2, Counter-Strike 2 и EA FC 25. Для некоторых жанров участников объединяли в случайно сложившиеся команды.

Победители в дисциплине "Киберспорт":

EA FC 25

  • Павел Тихоновский
  • Владислав Лисничук
  • Дмитрий Чайка

Dota 2

"Team Malta Style"

  • Михаил Дамаскин
  • Евгений Иванов
  • Андрей Бережной
  • Илья Гайдук
  • Никита Рудь

Counter-Strike 2

"Non Stop"

  • Алексей Тюхтий
  • Тарас Специальный
  • Ростислав Квачан
  • Владислав Език
  • Ярослав Пошелюжный

Напомним, эксфорвард Сборной Украины Евгений Селезнев жестко высказался о перспективах "Шахтера".

Также Виталий Кличко рассказал, что он думает об Александре Усике.

спорт ветераны Соревнования Киберспорт Минветеранов

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