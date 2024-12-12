В Киеве завершились Игры ветеранов — кто принял участие и как проходили соревнования

Участники Всеукраинских соревнований "Игры ветеранов": Фото: Минветеранов

В Киеве 6-8 декабря состоялся финал Всеукраинских спортивных соревнований среди ветеранов и военнослужащих "Игры ветеранов", организованных Министерством по делам ветеранов Украины. Участие в соревнованиях приняли военнослужащие, ветераны войны и бывшие работники правоохранительных органов, получившие ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

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В течение региональных этапов, прошедших в Одессе, Ивано-Франковске, Житомире и Кривом Роге, участники соревновались в дисциплинах "Кроссфит" и "Киберспорт". Всего в соревнованиях приняли участие 190 ветеранов из разных уголков Украины. Финальные соревнования стали кульминацией этого спортивного мероприятия.

Призеры соревнований. Фото: пресс-служба Минветеранов

Награждение призеров. Фото: пресс-служба Минветеранов

Министр дел ветеранов Украины Наталья Калмыкова во время финала отметила важность поддержки ветеранов через спорт:

"Я счастлива, что мы можем поддерживать наших воинов, в частности, и таким образом, организовывая соревнования "Игры ветеранов", и искренне надеюсь, что с каждым годом наша семья будет увеличиваться, что наши участники будут приводить своих друзей и собратьев, тех, кто служит и тех, кто уже уволился Чтобы каждый понимал, почему спорт — это круто и важно, почему нужно развиваться физически и что ты можешь получить на выходе. Чтобы каждый украинец видел и следовал примеру вашей взаимоподдержки", — сказала она.

Соревнования ветеранов. Фото: пресс-служба Минветеранов

Спортивные соревнования. Фото: пресс-служба Минветеранов

Соревнования по кроссфиту. Фото: пресс-служба Минветеранов

В категории "Кроссфит" участники выполняли адаптированные упражнения, включающие элементы тяжелой атлетики, кардио и упражнения с собственным весом. Ветераны были поделены на 13 категорий в зависимости от их физического состояния, а победителей определяли по скорости выполнения упражнений и количеству повторений.

Победители в дисциплине "Кроссфит":

Категория H1

Женщины

Иконовая Яна

Мужчины

Танасийчук Роман

Голунко Глеб

Панасюк Валентин

Категория N1.1

Камсков Аптем

Мицик Сергей

Сокол Сергей

Категория R1

Заверюхин Артем

Дубов Сергей

Евтушенко Александр

Категория H2

Гладкий Антон

Дмитрий Максим

Петренко Юрий

Гулий Максим

Категория S1

Дорошко Евгений

Щербак Олег

Категория N2

Скрипник Артем

Крехалев Александр

Литовченко Юрий

Категория R2

Грязных Александр

Ходос Александр

Категория NO

Женщины

Алиманова Ярина

Мужчины

Лысенко Евгений

Моргун Олег

Шинкарук Biктop

Категория N2.2

Гильчук Вадим

Литвинов Денис

Передереев Артем

Категория WO

Вознюк Назар

Среда Михаил

Смольников Денис

Категория N1

Зарецкий Николай

Тихоновский Павел

Шатило Владислав

Категория RO

Дмитрук Евгений

Троян Игорь

Заболотный Андрей

Саенко Эдуард

Категория W1

Федосеенко Евгений

Дамаскин Михаил

Киберспортивные соревнования

Киберспортивные соревнования. Фото: пресс-служба Минветеранов

В категории Киберспорт ветераны и военнослужащие соревновались в популярных видеоиграх: Dota 2, Counter-Strike 2 и EA FC 25. Для некоторых жанров участников объединяли в случайно сложившиеся команды.

Победители в дисциплине "Киберспорт":

EA FC 25

Павел Тихоновский

Владислав Лисничук

Дмитрий Чайка

Dota 2

"Team Malta Style"

Михаил Дамаскин

Евгений Иванов

Андрей Бережной

Илья Гайдук

Никита Рудь

Counter-Strike 2

"Non Stop"

Алексей Тюхтий

Тарас Специальный

Ростислав Квачан

Владислав Език

Ярослав Пошелюжный

Напомним, эксфорвард Сборной Украины Евгений Селезнев жестко высказался о перспективах "Шахтера".

Также Виталий Кличко рассказал, что он думает об Александре Усике.